Tutti lo aspettano, tutti lo vogliono: ci sarà Beppe Vessicchio al Festival di Sanremo 2022? Il direttore d’orchestra, ogni anno è molto atteso dal pubblico, non solo in sala ma anche a casa. Ebbene, quest’anno Beppe Vessicchio sarà al Festival di Sanremo 2022. Questa figura, unisce i gusti di tutti! Infatti, il celebre compositore e direttore d’orchestra è molto legato alla storia del Festival di Sanremo e tutti lo acclamano.

Beppe Vessicchio al Festival di Sanremo 2022

Beppe Vessicchio sarà festival di Sanremo 2022 dal 1° al 5 febbraio. Il maestro, affiancherà come direttore d’orchestra il gruppo Le Vibrazioni che parteciperà alla gara con il brano “Tantissimo”. Non è la prima volta che Vessicchio lavora con il gruppo pop-rock milanese “capitanato” da Francesco Sarcina. Infatti, nel 2020 aveva fatto già il direttore d’orchestra per Le Vibrazioni con il brano “Dov’è”. Per i musicisti, così come anche per il direttore, c’era stata una standing ovation.

I “numeri” di Beppe Vessicchio al Festival di Sanremo

Beppe Vessicchio al Festival di Sanremo ha sempre partecipato se non nel 2017. La sua assenza in quell’anno, aveva fatto molto discutere. Tutti da allora si chiedono se effettivamente parteciperà oppure no. Dal 1990 ad oggi, ha partecipato più di 20 volte al Festival della canzone italiana come direttore d’orchestra.

Le vittorie

Vessicchio ha vinto quattro volte Sanremo. Ovvero: nel 2000 con la Piccola Orchestra Avion Travel, nel 2003 con Alexia, nel 2011 con Roberto Vecchioni e nel 2010 con Valerio Scanu. Artista ricco di riconoscimenti e di grandi premiazioni professionali, Beppe Vessicchio è uno dei più importanti direttori d’orchestra e compositori d’Italia. Tra i suoi ultimi successi vi è il progetto “Rockin’1000” allo stadio Artemio Franchi di Firenze nel 2018, in cui è stato direttore d’orchestra.

