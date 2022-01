C’è grande attesa per l’inizio della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. I preparativi sono già in atto e i cantanti sono pronti ad attuare gli ultimi ritocchi alle loro esibizioni. Una delle novità principali sarà il ritorno del pubblico. L’anno scorso, purtroppo, a causa della pandemia da Covid-19, la presenza degli spettatori era stata sostituita con buffi palloncini. Adesso, però, la produzione ha deciso di tornare agli albori.

Finalmente, i cantanti potranno essere accolti dagli applausi del pubblico e osservare le loro reazioni durante le performance.

Un Festival di Sanremo in piena sicurezza

È stato Alberto Banchieri, nelle vesti di sindaco di Sanremo, ad annunciare il ritorno del pubblico nel teatro più amato d’Italia. Ci ha tenuto a precisare che ci sarà massimo rispetto per le limitazioni imposte dal Governo e che tutto si svolgerà in piena sicurezza, sia per gli addetti ai lavori che per gli spettatori presenti:

Secondo le norme vigenti si entrerà con Super Green Pass. Sul red carpet ci saranno tutti i varchi di controllo e di sicurezza, come avvenuto negli anni passati, quest’anno con maggiore attenzione sotto l’aspetto sanitario

Il Festival di Sanremo e la rinascita del mondo dello spettacolo

Il Festival di Sanremo potrebbe simboleggiare la rinascita del mondo dello spettacolo. Il Covid-19, infatti, ha avuto un violentissimo impatto sulle produzioni televisive e su quelle artistiche. Le restrizioni, in molte occasioni, hanno reso impossibile l’organizzazione di determinati eventi e causato ripercussioni importanti sui lavoratori del settore.

Finalmente, adesso, sembra che sia presente una scintilla in fondo al tunnel. Per partecipare al Festival in veste di spettatore, non occorrerà neanche il tampone, ma solo il Green Pass Rafforzato e la mascherina FFP2.

Il sindaco Alberto Banchieri ha tranquillizzato tutti dicendo:

C’è la massima condivisione e disponibilità per un Festival in sicurezza. Sicuramente in una situazione che è ancora delicata, ma rispettando tutte le norme, soprattutto avendo i vaccini e tutto il resto, si può fare spettacolo. Si può fare un evento di questo tipo.