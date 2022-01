Il Festival di Sanremo si sta avvicinando e pian piano si stanno componendo tutti i vari pezzi mancanti. Ma mancano ancora i nomi degli ospiti internazionali scelti da Amadeus. Secondo il sito You Movies i cantanti in lizza sono:

“Per gli artisti internazionali si parla di Ed Sheeran e Stromae. Ma nelle ultime ore si parla anche di Avril Lavigne. La cantante è richiesta a gran voce dal pubblico italiano che la vorrebbe rivedere sul palco dell’Ariston dopo oltre dieci anni di assenza”.

Tuttavia ancora non è giunta nessuna conferma da Amadeus che ha recentemente reso nota la partecipazione dei Maneskin al Festival.

La possibilità che Lavigne e Stromae partecipino a Sanremo 2022 è molto alta, anche perché sono in tour promozionale e con un bel cachet potrebbero fare un salto nella città dei fiori. Per il momento tra l’altro non ci sono altri nomi sul piatto e questo fa ben sperare che le trattative starebbero andando bene. Ma bisognerà aspettare l’appuntamento con Amadeus.

Le foto dal palco di Sanremo

Per quest’edizione del Festival della musica italiana la capienza al Teatro dell’Ariston sarà al 100%, ma il palco esterno sponsorizzato dalla Ferrero non verrà più allestito a causa delle norme anticovid. Volete dare un’occhiata al palco dell’Ariston? Su Twitter sono state diffuse le prime foto:

La scala c’è!

Nuovi scorci della scenografia di #Sanremo2022 in cui si intravede il palco.

Il bozzetto ufficiale verrà mostrato durante la conferenza stampa, come da tradizione. pic.twitter.com/5U7lZOUwIo — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 17, 2022

