Amadeus pian piano sta svelando tutti i partecipanti del Festival di Sanremo 2022. Li sta centellinando nel corso dei giorni fino a che non arriveremo al 1 Febbraio. Pensiamo che ancora non sappiamo se parteciperà Fiorello, perché quest’ultimo deciderà solo all’ultimo.

Dopo l’annuncio delle 5 donne che condurranno il Festival (Drusilla Foer, Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Lorena Cesarini e Maria Chiara Giannetta), di Checco Zalone e il recentissimo di Cesare Cremonini come super ospite per la prima volta sul palco dell’Ariston, un’altra novità si profila all’orizzonte. Questa sera Amadeus svelerà un altro nome importante per la kermesse: il terzo super ospite.

Chi sarà il terzo ospite di Sanremo?

Ce lo svelerà il presentatore durante il TG1, ormai la sede dei suoi annunci in mondovisione.

Questa sera il #TG1 annuncerà il nome del secondo super ospite di #Sanremo2022.

Amadeus ha preso residenza a Saxa Rubra — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 12, 2022

Tra i nomi che si rincorrono in queste ore troviamo Carmen Consoli, Marco Mengoni e Vasco Rossi. Chi sarà? Lo scopriremo stasera.

