Eternals, il lungometraggio della regista cinese Chloé Zhao uscito al cinema nello scorso mese di novembre, dal 12 gennaio è disponibile in streaming su Disney+. Sulla piattaforma online è disponibile anche il trailer, mentre dal prossimo 15 febbraio – giorno dell’uscita home video – si conta di poter avere anche altri extra come dietro le quinte, scene cancellate e documentari.

L’uscita su Disney Plus di Eternals era molto attesa dai fan, vista l’accoglienza ricevuta dalla pellicola, giudicata da alcuni come il miglior film Marvel di sempre. Di certo c’è che la regista Chloé Zhao con il suo film ha voluto portare una profonda rivoluzione nell’universo Marvel.

Eternals racconta il rapporto che si viene a instaurare tra gli esseri umani e un gruppo di alieni immortali nel corso della battaglia contro i Devianti, creature mostruose che minacciano l’esistenza del genere umano.

Nel cast figurano nomi eccellenti quali Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh) e Barry Keoghan (Druig).

Dove vedere Eternals gratis su Disney Plus

La visione del film Marvel Eternals è disponibile su Disney Plus, gratis per gli abbonati da mercoledì 12 gennaio 2022. La pellicola si trova nel catalogo Marvel, uno dei sei brand inclusi all’interno della piattaforma insieme a Star, National Geographic, Star Wars, Pixar e Disney.

A seguire la procedura per vedere Eternals gratis su Disney Plus da un dispositivo mobile come smartphone o tablet:

Scarica l’app Disney+ disponibile al download gratuito su Google Play Store e App Store. Esegui il login con le credenziali memorizzate al momento della registrazione dell’account Disney Plus. Pigia sull’icona della lente d’ingrandimento in basso a sinistra e digita il nome del lungometraggio della regista cinese Zhao. Seleziona il riquadro della locandina del film Eternals. Premi sul pulsante Riproduci per avviare la riproduzione del video.

Nota: nei primi giorni di uscita, Eternals è disponibile nella sezione In primo piano del catalogo Marvel, accanto a titoli quali Avengers Endgame e Logan The Wolverine.

