Gabriele Muccino ha dichiarato le sue intenzioni sulla fiction “A casa tutti bene”. L’ha fatto in diretta radio nella trasmissione di Fabio Volo, “Volo del mattino“. La serie Sky che ha debuttato il 20 dicembre ha già raggiunto un notevole successo di pubblico, in parte a causa del ricco cast con Laura Morante, Euridice Axen, Emma Marrone, Valerio Aprea, Francesco Martino, Silvia D’Amico, ecc…

Ma l’ottimo riscontro è dovuto anche alla scrittura eccellente della serie che tratta uno dei temi più cari agli italiani: la Famiglia. A cui si aggiungono le musiche di Jovanotti, star della musica italiana.

Il regista Gabriele Muccino aveva già dichiarato su Twitter il 9 Gennaio di star già lavorando ad una seconda stagione:

Stiamo scrivendo la seconda stagione di A Casa Tutti Bene La Serie. @SkyItalia #skyserie #skyoriginal – Grazie di cuore per l’entusiasmo che stiamo ricevendo. Domani sera, lunedì, gli ultimi due episodi. I precedenti li trovate su @SkyItalia e @NOWTV_It #acasstuttibeneLaSerie

Durante la trasmissione di Fabio Volo ha dichiarato:

“Sono molto soddisfatto e anche un po’ stravolto perché la reazione del pubblico è stata travolgente. La serie ha avuto un impatto molto forte sul pubblico, talmente forte che non posso non immaginare di non avere già pronta la seconda stagione domani mattina! Stanotte mi sono arrivati oltre 500 messaggi con gente che mi supplicava di fare la seconda stagione”.