La serie Emily in Paris, disponibile su Netflix, si sta rivelando un enorme successo. Dopo la messa in onda della seconda stagione, resa disponibile a partire dal 22 dicembre, la casa produttrice ha deciso di annunciare, in maniera prematura e del tutto inaspettata, il prolungamento della serie per altre due stagioni.

Il grande successo di Emily in Paris

Nella top ten delle serie più viste di Netflix di questo periodo si è inserita anche Emily in Paris. La serie narra le vicende di una giovane ragazza di nome Emily Cooper, che si trasferisce da Chicago a Parigi per lavorare in un’azienda di marketing molto importante. Quella che sembrava essere un’avventura destinata a durare solo un determinato periodo di tempo, però, si trasforma pian piano in un’occupazione stabile e a tempo pieno.

Nella città dell’amore, infatti, Emily ha la possibilità di farsi nuove amicizie e di conoscere nuovi amori. La ragazza, però, è molto combattuta in quanto attratta da due ragazzi. Uno è il suo vicino, lo chef Gabriel, mentre l’altro è il compagno del corso di francese Alfie. Ad ogni modo, la serie è stata tra le più viste nella settimana che va dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.

Dove eravamo rimasti alla fine della seconda stagione

Proprio in virtù di questo, la casa produttrice ha deciso di anticipare che è già in opera per la realizzazione della terza e anche di una quarta stagione. I vertici non hanno voluto attendere neppure i 28 giorni canonici dall’uscita della serie per valutare se sia il caso di continuare oppure no. Le prossime stagioni si prospettano ricche di colpi di scena. La seconda, infatti, si è conclusa in un modo molto particolare.

Il capo di Emily, Savoir Sylvie, ha proposto alla giovane di fondare con lei la sua società di marketing. Questo, chiaramente, spingerebbe la ragazza ad un trasferimento definitivo a Parigi. Nel frattempo Alfie ha comunicato ad Emily che ha intenzione di tornare a Londra e provare ad avere una relazione a distanza. Dinanzi questa situazione, la giovane si renderà conto di amare Gabriel, ma proprio mentre starà per comunicarglielo apprenderà che lui è tornato con la sua ex. Così la ragazza andrà dal suo capo e le dirà di aver preso finalmente una decisione. Di cosa si tratterà?