Tommaso Zorzi ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano in cui ha affrontato molte vicende molto interessanti inerenti la sua vita privata e professionale. Innanzitutto, il vincitore della passata edizione del GF Vip non ha potuto fare a meno di rivelare quali siano gli attuali rapporti tra lui e Mediaset. In seguito, poi, è andato un po’ più sulla sfera personale ed ha svelato i motivi che si celano dietro l’astio che la comunità LGBT nutre nei suoi confronti.

Che rapporti ci sono tra Mediaset e Tommaso Zorzi

Nel corso di una recente intervista, Tommaso Zorzi si è molto aperto ed ha svelato dei retroscena inediti sulla sua vita. Con il debutto su Real Time di Drag Race Italia, il giovane è riuscito a coronare uno dei suoi più grandi sogni, ovvero diventare conduttore di un programma tv. Malgrado questo, però, i suoi progetti non si fermano. Il protagonista, infatti, ha dichiarato che vorrebbe tanto essere protagonista di una trasmissione non solo condotta, ma anche scritta interamente da lui.

Questo è un progetto al quale sta lavorando molto, ma su quale rete potrebbe andare in onda? A tal proposito, è stato inevitabile non parlare dei rapporti che attualmente ci sono tra l’influencer e Mediaset. Il giornalista gli ha chiesto di svelare cosa sia accaduto realmente tra le due parti e Zorzi ha ammesso:

“Hanno capito le mie necessità e le hanno rispettate”.

La polemica con la comunità LGBT

Almeno per il momento, però, il giovane sarà ben lontano dal tornare in televisione su Mediaset, sta di fatto che non lo vedremo nell’edizione 2022 dell’Isola dei famosi. In seguito, poi, Tommaso ha affrontato anche altri temi. In particolar modo si è soffermato su una vicenda molto spinosa che riguarda l’astio che la comunità LGBT nutre nei suoi confronti. L’ex gieffino ha detto:

“Perché una parte della comunità gay mi detesta? Credo per un odio nei miei confronti in quanto personaggio”.

In seguito ha aggiunto di essere molto amareggiato per le critiche provenienti da tale comunità, in quanto lui si è sempre esposto in prima linea e ci ha messo la faccia. Anche a chi lo ha accusato di essere bifobico Tommaso ha replicato:

“Non rispondo più ricordando che ho una sorella bisessuale perché mi sembra come dire «ho molti amici gay»”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina