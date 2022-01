L’oroscopo della settimana dal 10 al 16 gennaio sarà caratterizzato da tante novità per tutti i segni zodiacali. Alcuni di loro andranno alla ricerca dell’anima gemella, mentre altri preferiranno dedicarsi alle questioni lavorative. I pianeti, in base ai loro transiti, incideranno sugli aspetti fondamentali della nostra quotidianità, come il lavoro e l’amore.

Stando alla configurazione planetaria, la Vergine e il Sagittario otterranno molti successi dal punto di vista professionale, mentre i Gemelli, il Leone e il Capricorno saranno totalmente presi dal partner. L’Ariete e la Bilancia consolideranno i loro rapporti di amicizia, al contrario dell’Acquario, del Toro e dello Scorpione che preferiranno stare soli.

Per avere una visione più dettagliata dell’oroscopo della settimana, sarà fondamentale consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 gennaio: Toro solo e Cancro avvilito

Ariete: sarete molto legati ai vostri amici. Nonostante il poco tempo a disposizione, cercherete di stargli accanto e di aiutarli in tutti i modi possibili. La vostra generosità verrà ripagata, ma ci sarà anche chi non riuscirà a comprendere le azioni compiute. Il partner potrebbe rappresentare un punto di appoggio essenziale. Film consigliato: Ariaferma (Prime Video).

Toro: la solitudine, per voi, non rappresenterà alcun ostacolo. Anzi, vi piacerà stare da soli perché avrete tempo per riflettere. L’oroscopo della settimana vi consiglia di non perdere di vista il contesto circostante. Inoltre, le persone care potrebbero provare una forte preoccupazione nei vostri confronti. Film consigliato: Doctor Sleep (Netflix).

Gemelli: Cupido vi sorriderà per tutta la durata della settimana. Adorerete il vostro partner e non vi tirerete indietro davanti all’idea di trascorrere del tempo insieme. Non avrete paura di uscire dalla zona di comfort né di confrontarvi con situazioni impreviste. Potrebbe esserci una sorpresa speciale per voi. Film consigliato: Skater Girl (Netflix).

Cancro: non riuscirete a vedere il futuro in modo positivo. Sarete travolti da pensieri che non vi consentiranno di sfruttare tutto il vostro potenziale. Anche se questa settimana non sarà tra le migliori, l’oroscopo consiglia di non arrendervi e di continuare a camminare a testa alta. Film consigliato: Divergent (Prime Video)

10-16 gennaio, oroscopo della settimana: Leone innamorato e Vergine determinata

Leone: nonostante gli impegni, non riuscirete a dare meno attenzione alla persona amata. Per voi, sarà fondamentale averla accanto e renderla partecipe delle vostre attività. Vi renderete conto di avere molto interessi in comune e di condividere una sconfinata immaginazione. I contrasti con la famiglia potrebbero aumentare. Film consigliato: Zodiac (Prime Video).

Vergine: sarete molto legati al vostro lavoro. Vi impegnerete al massimo per portare a casa i risultati sperati e non vi farete abbattere dalle difficoltà. Il rapporto con i colleghi sarà caratterizzato da alti e bassi a causa di alcune incomprensioni. Sarà fondamentale non perdere il controllo delle vostre emozioni. Film consigliato: Room (Netflix).

Bilancia: l’amicizia, per voi, sarà un bene preziosissimo. Proverete a conoscere persone nuove e a consolidare i vecchi legami. Non sarà facile lasciarvi alle spalle alcune delusioni, però, grazie all’aiuto di qualcuno di speciale, vi sentirete pronti a farlo. Il lavoro procederà tra alti e bassi. Film consigliato: 4 metà (Netflix).

Scorpione: gli ultimi eventi hanno causato una piccola battuta d’arresto dei vostri progetti di vita. Avrete bisogno di isolarvi per fare il punto della situazione. Potrebbe essere il momento giusto per dedicarvi a situazioni importanti che, fino a questo momento, sono sempre passate in secondo piano. Film consigliato: La città incantata (Netflix).

Oroscopo e previsioni zodiacali dal 10 al 16 gennaio: imprevisti per Sagittario, Acquario turbato

Sagittario: questa settimana vi metterà di fronte a eventi imprevisti. Dopo un breve periodo di smarrimento, riuscirete a elaborare un piano apposito. Il lavoro vi darà tante soddisfazioni e vi permetterà di porvi obiettivi ancora più ambiziosi. L’importante sarà riuscire a conciliare la vita privata con quella professionale. Film consigliato: Dark Shadows (Netflix).

Capricorno: l’amore per il partner vi porterà a prendere delle decisioni importanti. Non tutti saranno d’accordo con le vostre scelte e gli amici più cari vi consiglieranno di stare in guardia. Il lavoro, al contrario, non incorrerà in alcun ostacolo. Potrete contare su una grande autostima e sul desiderio di distinguervi. Film consigliato: Fallen (Prime Video)

Acquario: non sarete molto socievoli durante la prossima settimana. Ci saranno situazioni che vi turberanno e che vi impediranno di essere davvero voi stessi. Non avrete il coraggio di parlarne con le persone care perché avrete paura di essere giudicati ingiustamente. Avrete fiducia solo nel partner. Film consigliato: Ex machina (Netflix).

Pesci: sarete pronti a tutto pur di difendere le persone care. Alcuni eventi saranno difficili da risolvere ma, con l’aiuto del partner e degli amici, potrete farcela senza problemi. Il legame con la famiglia sarà molto intenso e caratterizzato da un profondo affetto e dal desiderio di trascorrere del tempo insieme. Film consigliato: La scoperta (Netflix).