The Voice Senior ritorna venerdì 7 Gennaio in prima serata con le ultime “blind auditions” per formare le squadre. Il talent over condotto da Antonella Clerici nella nuova puntata vedrà il concludersi delle audizioni ad occhi chiuse, quelle per cui è diventato famoso il format: i quattro giudici (Loredana Bertè, Costantino, Orietta Berti e Gigi d’Alessio), ascoltano il provino di spalle. Se sono interessati al cantante, si girano. Le squadre ormai sono quasi al completo, hanno solo 15 posti per ogni giudice. Rimangono pochissimi posti.

Dopodiché inizierà la fase Cut in cui i giudici dovranno eliminare alcune persone perché ne dovranno rimanere solo 6 da portare al Knock Out, la semifinale del programma.

Chi riuscirà ad entrare? Lo scopriremo venerdì 7 Gennaio in prima serata. Per rivedere le puntate passate, basta collegarsi a RayPlay, nella sezione dedicata al programma ci sono anche le edizioni passate.