Il sequel del film horror sta per arrivare. “Non aprite quella porta” sarà presto su Netflix, intanto ci godiamo le prime foto e il trailer. Il titolo sarà Texas Chainsaw Massacre e vedrà nel cast Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Moe Dunford, Alice Krige, Jacob Latimore e Jessica Allain. Al posto di Leatherface ci sarà l’attore americano Mark Burnham. Scopriamo tutte le novità che stanno emergendo.

Un sequel dentro tanti sequel

Texas Chainsaw Massacre sarà il sequel della celebre saga horror in 8 episodi che conta già un prequel, un remake e quattro sequel. La produzione fa sapere che il fim sarà così strutturato:

“In pratica è lo stesso personaggio che è ancora vivo. Il nostro approccio è che questo tizio probabilmente è sparito dopo tutto quello che ha fatto. Come si prende una persona che indossa una maschera? Una volta che la toglie e se ne va è davvero facile per lui nascondersi da qualche parte. La storia riprenderà molti, molti anni dopo quella originale e lui si sta nascondendo da molto tempo, cercando di essere una brava persona. Queste persone che arrivano in città risveglieranno però il gigante”.

Sarà una versione hardcore della saga, ma anche molto semplice, adatta anche a chi non conosce la storia e guarda il film per la prima volta. Tuttavia, visto che il film si ricollegherà alla primissima pellicola Non aprite quella porta, diretta da David Blue Garcia nel 1974 e prodotta da Fede Alvarez e Rodolfo Sayagues, è consigliabile riguardarla in streaming, così da non perdere importanti elementi di interpretazione.

La storia di Non aprite quella porta

Un gruppo eterogeneo di ragazzi va in Texas, nel paesino lontano di Harlow, sono tutti amici e desiderano dar vita ad una nuova impresa imprenditoriale. Sono: Melody (Sarah Yarkin) e Lila (Elsie Fisher), sua sorella, Dante (Jacob Latimore) e Ruth (Nell Hudson) . Purtroppo però fanno l’errore di disturbare il killer psicopatico della zona, Leatherface (Faccia di cuoio) e per questo pagheranno un prezzo molto molto duro.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Quando arriverà su Netflix Non aprite quella porta?

Il rilascio sulla piattaforma streaming Netflix è stato programmato per il 18 Febbraio. Finora è stato rilasciato il trailer che potete vedere qui sotto: