Tra poche ore arriverà la Befana per i più piccoli e per i grandi è tempo di Lotteria Italia, l’appuntamento annuale con la Fortuna. Ad ospitare l’estrazione finale sarà il programma di Rai Uno I Soliti Ignoti condotto da Amadeus. Lo Speciale Lotteria Italia è favoritissimo dal pubblico nostrano che l’anno scorso gli regalò il 22,7% di share con 5.384.000 spettatori.

La serata inizierà alle 20:35 e vedrà l’estrazione dei biglietti vincenti per aggiudicarsi il ricco montepremi finale che ammonta a 5 milioni di euro. Ad accompagnare Amadeus in questo viaggio della Fortuna ci saranno altre personalità dello spettacolo che gli sono molto vicine, come Beppe Fiorello, il fratello del suo compagno di avventura dei Festival di Sanremo. Ci sarà anche Mara Venier, la “signora della Domenica italiana”, Nino Frassica, Lino Banfi e Paolo Fox con il suo oroscopo 2022.

I vip giocheranno a I soliti ignoti

Amadeus coinvolgerà tutti gli ospiti nel format della trasmissione: I soliti ignoti. Parteciperanno anche alcuni attori che tra poco i telespettatori Rai vedranno nelle fiction che più amano: Matilde Gioli e Gianmarco Saurino, di Doc – Nelle tue Mani, la serie con Luca Argentero che ripartirà il 13 Gennaio. Dalla fiction Che Dio ci aiuti arriva invece Francesca Chillemi, una beniamina del pubblico.

Chi di loro riuscirà ad arrivare alla partita finale con il “parente misterioso”? Lo scopriremo domani, ma chiunque arriverà devolverà il montepremi in beneficenza, come da tradizione.

Per rivedere la puntata basterà andare su RaiPlay e potrete ritrovare i vostri beniamini televisivi.