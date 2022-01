Il finale della quarta stagione ha lasciato tutti a bocca aperta, con i fan pronti a chiedersi se Cobra Kai 5 si farà o meno. Senza lasciarvi troppo sulle spine rispondiamo subito alla domanda dicendovi che sì, la quinta stagione di Cobra Kai su Netflix è confermatissima, con le riprese dei nuovi episodi che si sono già concluse.

Resta dunque da capire quando esce Cobra Kai 5: la produzione deciderà di ripetere lo stesso fortunato schema seguito nel recente passato o sorprenderà il pubblico della serie anticipando la sua uscita?

Data di uscita Cobra Kai 5

L’uscita di Cobra Kai 5 è attesa per la fine del 2022, così come avvenuto per la quarta stagione, disponibile su Netflix a ridosso di Capodanno e a distanza di dodici mesi rispetto al precedente capitolo. L’altra ipotesi più gettonata è un’uscita anticipata in autunno, lasciando dunque non più di sei o nove mesi di post-produzione tra l’uscita della quarta e l’arrivo della quinta stagione.

Al momento sembra comunque prevalere la prima ipotesi, che di fatto colloca l’uscita agli ultimi giorni del nuovo anno. Il motivo? La volontà dichiarata dei co-creatori della serie di estendere il filone narrativo anche a una sesta stagione. In un scenario simile, la promozione del quinto capitolo di Cobra Kai verrebbe posticipata di un paio di mesi, consentendo così alla troupe di girare le riprese di un sempre più probabile Cobra Kai 6 a partire dalla fine dell’estate.

Cobra Kai 5: dove eravamo rimasti?

In attesa di conoscere la data di uscita ufficiale di Cobra Kai 5 su Netflix, facciamo un passo indietro e ripercorriamo quanto successo nel finale della quarta stagione.

*Attenzione, spoiler sul finale di Cobra Kai 4. Se non avete ancora terminato di vedere gli ultimi episodi della quarta stagione, vi sconsigliamo di proseguire nella lettura del paragrafo seguente.

Grazie all’aiuto del terribile Terry Silver, Kreese si è assicurato il successo del torneo di All Valley che vedeva contrapposti il Cobra Kai e il dojo di Miyagi-do. Senza più nulla in mano, gli sconfitti sono chiamati a riconquistare l’onore perduto nell’ultimo incontro del torneo, indirizzato a favore degli avversari da un arbitro corrotto in precedenza da Silver.