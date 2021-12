Ballando con le stelle 2021 si è appena concluso, ma Milly Carlucci pare stia già pensando all’edizione 2022. Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo, infatti, pare che la stacanovista di Rai 1 stia già pensando alla composizione del cast della prossima edizione e, a quanto pare, sta pensando in grande. La donna starebbe corteggiando una famosissima conduttrice. Scopriamo di chi si tratta.

Ecco chi vorrebbe Milly Carlucci nel cast di Ballando con le stelle 2022

Lo scorso 18 dicembre si è conclusa la stagione 2021 di Ballando con le stelle con la vittoria di Arisa e Vito Coppola. L’edizione in questione si è conclusa con un boom di ascolti che ha provocato grande soddisfazione sia nella conduttrice sia negli autori del programma. Questo grande entusiasmo, dunque, sta spingendo la Carlucci a pensare già alla prossima edizione.

L’anno che verrà, infatti, tornerà nuovamente in onda Ballando con le stelle, per dare il via alla stagione 2022 e Milly ha già in mente il nome di una star che vorrebbe inglobare all’interno del suo cast. La donna in questione è Enrica Bonaccorti. Quest’ultima pare sia una grandissima appassionata del programma, pertanto, prendervi parte potrebbe essere per lei una grande e gradita occasione.

Tanti progetti per la conduttrice Rai

Alberto Dandolo scrive: “Si sussurra che Milly Carlucci abbia iniziato a corteggiare Enrica Bonaccorti, grande appassionata del programma. Riuscirà a conquistarla?” Almeno per il momento, dunque, si tratta solamente di un’ipotesi che non è stata ancora confermata o smentita dalle dirette interessate di questa vicenda.

Ad ogni modo, nel frattempo, Milly Carlucci si sta dedicando alla preparazione della nuova stagione de Il Cantante Mascherato, che partirà da febbraio, sempre su Rai 1. Questa sera, invece, la presentatrice sarà in onda con Il sogno del podio su Rai5. Insomma, si tratta di un periodo fervido di impegni per Milly, la quale continua a lavorare sempre a nuovi progetti.