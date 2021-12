Matrix ritorna sui nostri schermi da stasera lunedì 27 Dicembre. Sul canale 20 andrà in onda la trilogia il 27, 28 e 29 Dicembre. Arrivò sui nostri schermi nel 1999 e fu un enorme successo, chissà se anche il nuovo capitolo Matrix Resurrection avrà lo stesso riscontro.

I film di Matrix

I 3 capitoli della saga verranno trasmessi alle 21.10 sul canale digitale terrestre 20 e saranno:

Matrix (1999): Neo (Keanu Reeves), programmatore di software di giorno e hacker di notte, viene contattato da Trinity (Carrie – Anne Moss) scopre il mondo di Matrix, nel quale in realtà è vissuto sin dalla nascita: una neurosimulazione interattiva.

Matrix Reloaded (2003): Dopo aver scoperto di essere l’Eletto, Neo protegge gli umani assediati dalle macchine. Secondo la profezia dell’Oracolo sarà proprio lui a salvare gli umani. Si svolge una battaglia campale che vedrà salvarsi solo il gruppo di Neo e Bane.

Matrix Revolution (2003): Uscito poco dopo l’altro capitolo vede la guerra tra macchine e umani farsi sempre più dura e senza paura. Neo tenta un approccio più strategico e diplomatico alla guerra, ma non ha successo.

I film della trilogia andranno in onda da stasera fino al 29 e in replica il giorno successivo – sempre su canale 20 – alle ore 23.50 (i primi 2) e 23.25 (l’ultimo, il 30 Dicembre).

La visione in streaming

Se invece preferite guardare i film in streaming, si possono guardare su Infinity + – il servizio di Mediaset – tutti i capitoli, oppure su Amazon Prime Video.

Invece, per quanto riguarda il quarto capitolo della saga, Matrix Resurrection, si potrà vedere al cinema dal 1 Gennaio: due ore e mezza di film per scoprire come andrà a finire la saga di Neo. Ma si vocifera già che il futuro di Matrix sarà Trinity con prodotti dedicati alla sua figura.