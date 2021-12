Si rinnova il consueto appuntamento con il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il messaggio 2021 sarà con ogni probabilità anche l’ultimo per l’attuale Capo dello Stato, che in più di un’occasione ha ribadito la volontà di lasciare l’incarico alla naturale scadenza del suo mandato, cioè il 31 gennaio 2022, dopo essere stato eletto Presidente della Repubblica italiana nello stesso giorno di sette anni fa.

Anche quest’anno è facile prevedere che il discorso verterà sulla pandemia, responsabile di profondi cambiamenti a livello socio-economici in Italia e nel resto del mondo. Da parte dei cittadini c’è anche la curiosità di ascoltare il pensiero del Presidente riguardo al futuro del Paese, che si avvia a un possibile cambiamento ai vertici delle due cariche più importanti, quella appunto del Presidente della Repubblica e quella del Presidente del Consiglio.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere il discorso di fine anno 2021 di Mattarella in televisione e in streaming, oltre all’orario di inizio.

Dove vedere il discorso di fine anno 2021 di Mattarella in TV

Il discorso di fine anno 2021 del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà trasmesso a reti unificate il giorno 31 dicembre a partire dalle ore 20:30. Il Capo dello Stato parlerà in diretta alla nazione dal Palazzo del Quirinale e il messaggio integrale sarà reso disponibile poco dopo sul sito ufficiale della Presidenza della Repubblica italiana quirinale.it.

Come nel 2020, dunque, il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica sarà visibile in contemporanea su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5 e Rete 4.

Dove vedere il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica in streaming

La visione del discorso di fine anno 2021 di Sergio Mattarella sarà disponibile in streaming su RaiPlay e Mediaset Infinity, in simulcast con la diretta televisiva delle reti Rai, di Canale 5 e Rete 4. RaiPlay e Mediaset Infinity sono fruibili tramite app su smartphone, tablet e Smart TV, oltre che tramite il sito ufficiale – rispettivamente raiplay.it e mediasetplay.mediaset.it – su computer.

Se per un motivo o per un altro non riusciate a seguire il messaggio di fine anno di Mattarella in diretta, avete comunque la possibilità di rivederlo online on demand sulle piattaforme di video streaming della Tv di Stato e dell’azienda Mediaset, vale a dire RaiPlay e Mediaset Infinity: sarà sufficiente aprire l’app, digitare la parola chiave “discorso di fine anno Mattarella”, per poi pigiare sulla lente d’ingrandimento per avviare la ricerca, dopodiché selezionate il riquadro che include la replica del discorso.