Il Concerto di Natale 2021 del Teatro alla Scala si è svolto dal vivo lo scorso 18 dicembre. All’interno dello storico teatro di Milano c’erano anche le telecamere di Rai Cultura, che riproporranno l’evento al grande pubblico in differita il giorno della Vigilia. Quest’anno l’orchestra è stata diretta dal maestro Alain Altinoglu (foto di copertina, ndr): il programma prevedeva l’esecuzione del brano Pavane op. 50 per orchestra e coro del compositore francese Gabriel Fauré, e della Symphonie fantastique (Episode de la vie d’un artiste) op. 14 del visionario compositore francese dell’Ottocento Hector Berlioz.

Di seguito le informazioni più importanti su dove vedere il concerto di Natale 2021 del Teatro alla Scala in televisione e in streaming, insieme all’orario di inizio della messa in onda.

Dove vedere il Concerto di Natale 2021 del Teatro alla Scala in TV

Il Concerto di Natale 2021 del Teatro alla Scala di Milano sarà riproposto in TV su Rai 1 il giorno 24 dicembre alle ore 10:40, al termine di una nuova puntata di Storie Italiane. Conduce la giornalista Rai Stefania Battistini, alla regia Fabrizio Guttuso Alaimo.

L’edizione di quest’anno è una produzione Rai Cultura, Raiuno Coro, Orchestra del Teatro alla Scala e del Coro Alberto Malazzi.

Dove vedere il Concerto di Natale – Teatro alla Scala in streaming

La visione del Concerto di Natale del Teatro alla Scala di quest’anno sarà disponibile in streaming su RaiPlay, la piattaforma di streaming video della Tv di Stato, in contemporanea con la messa in onda sul primo canale Rai. RaiPlay è visibile tramite app su smartphone, tablet e Smart TV, oppure tramite il sito Internet raiplay.it su computer.

Se non siete in casa o comunque non potete guardare il concerto dall’inizio, avete sempre la possibilità di rivederlo on demand su RaiPlay. Per farlo, aprite l’app o collegatevi al sito raiplay.it, nella barra di ricerca digitate la parola chiave “concerto di Natale Teatro alla Scala”, pigiate quindi sull’icona della lente d’ingrandimento per avviare la ricerca e selezionate infine il riquadro dedicato alla messa in onda del concerto.

