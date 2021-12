Sembra che Domenica In stia per accogliere un nuovo protagonista nel cast. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma pare che, a partire dai prossimi appuntamenti dell’amato programma di Rai 1, Alvise Rigo prenderà posto accanto a Mara Venier.

La notizia è stata diffusa da Tommaso Martinelli che, sul magazine Vero, ha scritto le seguenti parole:

Potrebbe entrare nel cast di Domenica In con Mara Venier, la quale ha voluto nella sua squadra anche Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli lascerà Domenica In?

L’indiscrezione sul possibile ingresso di Alvise Rigo nel talk show della domenica, ha posto degli interrogativi anche su Pierpaolo Pretelli. Cosa ne sarà di lui? Verrà allontanato dal programma?

Al momento, non è ancora possibile dare una risposta a queste domande. In molti pensano che l’arrivo di Alvise Rigo corrisponderà necessariamente a un abbandono da parte di Pierpaolo Pretelli, ma non è detto che le cose vadano così. Mara Venier, infatti, potrebbe aver deciso semplicemente di ampliare il cast, in modo da rivoluzionare le dinamiche dello show.

Chi è Alvise Rigo?

Alvise Rigo è famoso per essere un modello e un ex giocatore di rugby. Nella recente stagione televisiva, ha conquistato grande popolarità grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle. Purtroppo, nonostante il suo splendido percorso, durante l’ultima puntata del talent show, non è riuscito a trionfare contro Bianca Gascoigne e Mietta.

Il pubblico ha dimostrato di apprezzare molto le sue performance e il suo carattere. Anche Tommaso Martinelli ha avuto solo parole gentili verso di lui:

E’ il personaggio rivelazione dell’ultima edizione di Ballando, avendo affrontato il maggior numero di spareggi