La pandemia da Covid 19 ha inciso negativamente sulla messa in onda di diversi programmi televisivi. Anche Made in Sud, purtroppo, è rimasto impigliato in questo meccanismo. La sua ultima edizione, andata in onda nel 2020, aveva sorpreso ed entusiasmato il pubblico a casa. Grazie ai divertenti siparietti e agli ospiti d’eccezione, le serate di Rai 2 si erano colorate di risate e allegria.

Adesso, a più di un anno dall’ultima puntata, sembra finalmente che il programma sia pronto a tornare. Sulle pagine social dello show, infatti, è comparso un messaggio difficilmente fraintendibile:

Tutti i giovedì al Teatro Tam di Napoli MADE IN SUD: prove tecniche di trasmissione

Mino Abbacuccio pronto a tornare

Questo, però, non è stato l’unico indizio a far pensare a un imminente ritorno di Made in Sud. Qualche giorno fa, infatti, Mino Abbacuccio, nelle vesti di uno dei protagonisti più apprezzati dello show, si era lasciato andare a un commento carico di entusiasmo:

Made in Sud, non vedo l’ora

Probabilmente, la conferma ufficiale giungerà nelle prossime settimane. Gli utenti su social hanno accolto la notizia con grande felicità. La maggior parte di loro sembra impaziente di ricevere maggiori informazioni sulla messa in onda e sulle caratteristiche di questa nuova edizione.

Stefano De Martino alla guida di Made in Sud

Nonostante ci siano ancora pochi rumor sul programma, sappiamo che, a capo di questa edizione, ci sarà nuovamente Stefano De Martino. Il ballerino, nelle due ultime stagioni dello show, ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio sul palco. Il feedback del pubblico è stato ottimo e, probabilmente, anche grazie a ciò, la rete ha deciso di proseguire su questa linea.

Al momento, non c’è ancora una data ufficiale ma, quasi sicuramente, avremo modo di assistere alle nuove puntate nel corso dei primi mesi del 2022.