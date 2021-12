L’oroscopo della settimana dal 13 e al 19 dicembre avrà in serbo tante novità. I principali aspetti sentimentali, lavorativi e sociali dei segni zodiacali saranno influenzati dai pianeti e dai loro transiti. Ci sarà chi non riuscirà a distogliere l’attenzione dal partner e chi preferirà usare tutte le sue energie per raggiungere il successo sul posto di lavoro.

Nel dettaglio, l’Ariete, lo Scorpione e il Capricorno desidereranno inseguire i loro sogni, mentre il Cancro e la Vergine si concentreranno sulle loro storie sentimentali. Il Leone e l’Acquario avranno un rapporto bellissimo con la loro famiglia, al contrario dei Pesci che preferiranno trascorrere le giornate da soli.

Per avere maggiori dettagli sull’oroscopo settimanale, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo settimanale dal 13 al 19 dicembre: Toro stressato, Cancro innamorato

Ariete: sarete disposti a condividere i vostri sogni con le persone care. Parlarne con gli altri vi farà sentire molto meglio, ma non tutti potrebbero essere in grado di capire il vostro punto di vista. Proverete un profondo fastidio davanti alle critiche e preferirete allontanarvi piuttosto che dare vita a un’accesa discussione. Serie tv consigliata: The Magicians (Prime Video).

Toro: sarà una settimana piuttosto stressante. Vi sentirete giù di tono e farete fatica a metabolizzare gli ultimi avvenimenti. Cercherete di farcela da soli ma, all’improvviso, vi renderete conto di aver bisogno del supporto delle persone care. Il partner sarà disposto a rinunciare a parte dei suoi impegni per di starvi accanto. Anche i vostri amici saranno disponibili. Serie tv consigliata: Iron Fist (Netflix).

Gemelli: i prossimi giorni saranno caratterizzati da novità sia in ambito sentimentale che lavorativo. Ci saranno dei cambiamenti che vi aiuteranno a focalizzare meglio l’attenzione sui vostri obiettivi. Finalmente, vi sentirete abbastanza energici da poter affrontare determinate questioni. Una discussione con un amico vi farà riflettere. Serie tv consigliata: Good Doctor (Netflix).

Cancro: vi sentirete molto coinvolti dalla storia con il partner. Sarete certi di poter far crescere ancora il feeling di coppia, ma vi servirà del tempo per conoscervi meglio. Accelerare i tempi, infatti, non farà altro che provocare l’effetto contrario. Un pizzico di autostima in più non guasterà. Serie tv consigliata: The Boys (Prime Video).

13-19 dicembre, oroscopo della settimana: Leone affettuoso, tanti sogni per Bilancia

Leone: proverete un grande affetto nei confronti della vostra famiglia. Vi sentirete vicini alle persone care e farete di tutto per dedicargli un po’ di tempo. I loro consigli saranno di fondamentale importanza nelle scelte che prenderete ma, alla fine, l’ultima parole spetterà solo a voi. Il partner nutrirà dei dubbi su alcuni dei vostri atteggiamenti. Serie tv consigliata: L’alienista (Netflix).

Vergine: il rapporto di coppia vi metterà sotto pressione. Non riuscirete a lasciarvi andare perché desidererete avere, in ogni momento, il controllo della situazione. Pur provando sentimenti molto intensi, preferirete non esprimerli direttamente al partner. Per fortuna, basterà uno sguardo per capirvi. Serie tv consigliata: I Medici (Prime Video).

Bilancia: avrete tanti sogni nel cassetto. Sarete convinti di poterli trasformare in realtà, ma saprete di dover lavorare molto. Le difficoltà non scalfiranno la vostra determinazione, anzi, saranno uno stimolo a dare sempre il massimo. Il rapporto con gli amici sarà caratterizzato da una profonda lealtà che vi infonderà coraggio e speranza. Serie tv consigliata: So cosa hai fatto (Prime Video).

Scorpione: il futuro non vi spaventerà affatto. Avrete tanti progetti in mente e non vedrete l’ora di avere del tempo da dedicargli. Sarete piuttosto precisi nell’organizzazione delle azioni da compiere ma, non per questo, reprimerete i vostri sentimenti. La dolcezza del partner, infatti, vi conquisterà e vi spingerà a prendere l’iniziativa. Serie tv consigliata: Better Call Saul (Netflix).

Oroscopo e profili zodiacali dal 13 al 19 dicembre: Acquario gentile, solitudine per Pesci

Sagittario: non vedrete l’ora di allontanarvi dalla città per trascorrere qualche giorno a contatto con la natura. Sarà un modo per ritrovare voi stessi e le vostre passioni. Purtroppo, prima di agire, dovrete sistemare gli impegni lavorativi e spiegare la situazione alle persone care. Il partner potrebbe decidere di unirsi a voi. Serie tv consigliata: The Office (Prime Video).

Capricorno: non sarete disposti a rinunciare ai vostri sogni per seguire i consigli altrui. Vi dedicherete a progetti concreti, ma cercherete anche di non abbandonare ciò a cui stavate lavorando precedentemente. Se vi impegnerete, sicuramente, nel corso del tempo, riuscirete a raggiungere il successo tanto desiderato. Serie tv consigliata: Utopia (Prime Video).

Acquario: il vostro contributo sarà fondamentale tra le mura domestiche. Donerete tanta allegria all’atmosfera e cercherete di allontanare le preoccupazioni di tutti. Il lavoro rappresenterà una parte importante delle prossime giornate, ma sarete determinati a non trasformarlo in motivo di stress. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a pensare ai doni natalizi. Serie tv consigliata: Teen Wolf (Netflix).

Pesci: non avrete voglia di conoscere nuove persone. Preferirete stare da soli con i vostri pensieri e riflettere sulle cose che sono importanti per voi. Inizierete a pianificare le prossime mosse, ma il partner potrebbe provare fastidio davanti al vostro atteggiamento. L’oroscopo vi consiglia di provare a tranquillizzarlo, senza però rinunciare ai vostri desideri. Serie tv consigliata: Bloodride (Netflix).