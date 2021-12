L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 novembre sarà caratterizzato da moltissime novità interessanti. La vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali sarà influenzata dai pianeti e dai loro diversi transiti. Ci sarà chi si dedicherà al lavoro e chi preferirà coltivare le proprie amicizie. Questo clima di festa, inoltre, non farà altro che favorire la creatività di ciascuno di noi.

Nel dettaglio, il Toro, la Vergine e il Capricorno saranno più determinati che mai, mentre il Cancro e la Bilancia preferiranno affrontare le giornate serenamente. I Gemelli e il Sagittario dovranno confrontarsi con alcuni imprevisti, al contrario dell’Ariete che avrà una settimana piuttosto lineare. Il Leone metterà al primo posto i suoi progetti e i Pesci proveranno ad allargare la loro cerchia di amici.

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 dicembre: Toro energico e Cancro sereno

Ariete: anche se le faccende da sbrigare saranno tante, avrete modo di muovervi serenamente e senza imprevisti. L’organizzazione minuziosa sarà la chiave del vostro successo perché vi consentirà di non rimanere indietro con il lavoro. Il rapporto con il partner, seppur con qualche piccola discussione, procederà per la strada giusta. Serie tv consigliata: Psych (Prime Video).

Toro: niente e nessuno riuscirà a distrarvi dai vostri obiettivi. Vi impegnerete al massimo per migliorare le abilità in vostro possesso e per acquisirne di nuove. Sarete pronti a mettervi in gioco, sia dal punto di vista personale che lavorativo. Alcuni situazioni potrebbero mettervi alla prova ma, alla fine, ne uscirete vincitori. Serie tv consigliata: Maid (Netflix).

Gemelli: vi sentirete frustrati da alcuni imprevisti che sconvolgeranno la vostra routine. Sarà una settimana piuttosto movimentata, soprattutto dal punto di vista emotivo. Dovrete prendere atto dei vostri sentimenti e decidere come comportarvi con la persona amata. Le vostre parole potrebbero essere determinanti. Serie tv consigliata: Lost in space (Netflix).

Cancro: lo stress vi creerà qualche piccolo problema di concentrazione e, per questo, cercherete di vivere il più serenamente possibile. Vi dedicherete ai vostri hobby, senza prestare troppa attenzione alle discussioni in famiglia e alle incomprensioni con il partner. Rimandare troppo alcune questioni, però, potrebbe causare ulteriori problemi. Serie tv consigliata: Harlem (Prime Video).

6-12 dicembre, oroscopo settimanale: Leone nervoso, Scorpione cauto

Leone: non avrete molto tempo per portare a termine i vostri incarichi. Le scadenze prefissate saranno sempre più vicine e questo vi causerà un certo nervosismo. Per fortuna, troverete il modo per focalizzarvi sulle cose più importanti e per tralasciare tutto ciò che non è utile ai fini del vostro successo. Sarete molto socievoli con gli amici. Serie tv consigliata: Squid Game (Netflix).

Vergine: non vi farete ostacolare dalle vostre paure. Anche se proverete un po’ di timori nei confronti del futuro, cercherete di non darlo a vedere. Preferirete mantenere una salda facciata esteriore, in modo da non generare preoccupazione nelle persone che vi vogliono bene. Il partner potrebbe infastidirvi con le sue continue richieste. Serie tv consigliata: Rick and Morty (Netflix).

Bilancia: non apprezzerete il frenetico ritmo cittadino. Preferirete agire con serenità, in modo da svolgere gli impegni secondo i vostri tempi. Questo vi consentirà di prestare molta attenzione ai dettagli, ma fate attenzione a non far innervosire il vostro capo. Per allontanare lo stress, potrebbe esservi d’aiuto la ricerca di un nuovo hobby. Serie tv consigliata: Heroes (Prime Video).

Scorpione: il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi. Vi convincerete di stare bene, ma non potrete ignorare alcune situazioni. Per risolvere la cosa, sarà fondamentale procedere a piccoli passi, mantenendo un profilo basso ed evitando di causare inutili discussioni. La famiglia vi sarà di grande supporto. Serie tv consigliata: Shameless (Prime Video).

Oroscopo e profili zodiacali della settimana dal 6 al 12 dicembre: Capricorno impegnato e Acquario impaziente

Sagittario: la prossima settimana non procederà in modo lineare. Dovrete rinunciare più volte ai vostri piani originali a causa di alcuni imprevisti. Questo vi farà storcere il naso, ma non rovinerà il vostro umore. Proverete ad affrontare tutto con positività e infondere allegria nelle persone che vi saranno vicine. L’amore andrà a gonfie vele. Serie tv consigliata: The Boys (Prime Video).

Capricorno: sarete fieri di voi stessi e del vostro lavoro. Non vi farete mettere i piedi in testa da nessuno e non permetterete ai colleghi di essere ricompensati per i vostri meriti. In famiglia, la situazione sarà più complessa, ma riuscirete a risolvere tutto nel giro di poco tempo. L’amore tornerà a sorridervi. Serie tv consigliata: Vagabond (Netflix).

Acquario: tenderete a perdere la pazienza molto facilmente. La vita in famiglia vi metterà alla prova a causa delle piccole e grandi discussioni di tutti i giorni. Sarà importante provare a mantenere il controllo della situazione, in modo da non peggiorare le cose. Gli amici saranno pronti ad ascoltare i vostri sfoghi emotivi. Serie tv consigliata: Titans (Netflix).

Pesci: sentirete il bisogno di conoscere nuove persone. Non sarete alla ricerca dell’amore, ma vorrete solo rapportarvi con qualcuno di diverso dalla vostra solita cerchia di amici. Rimarrete molto sorpresi, ma fate a attenzione a non concedere troppo facilmente la vostra fiducia: potreste rimanere scottati. Il consiglio di una persona cara si rivelerà molto prezioso. Serie tv consigliata: Assassins (Prime Video).