La fiction Cuori ha riscosso un enorme successo tra il pubblico di Rai 1. Le appassionate vicende, sin dalla prima puntata, hanno dato modo agli spettatori di conoscere gli sfaccettati protagonisti della storia e di immergersi completamente nelle straordinarie dinamiche.

Tutto questo ha permesso alla rete di rinnovare la serie per una seconda stagione. Ovviamente, non siamo ancora a conoscenza dei dettagli di ciò che avverrà in futuro, ma la narrazione continuerà a concentrarsi sui medici del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Molinette di Torino.

Cuori rinnovato per una seconda stagione

I fan hanno accolto la notizia con grande gioia. Visti gli ascolti, era quasi scontato che la fiction venisse rinnovata, ma la notizia ufficiale non ha fatto altro che accendere ulteriormente gli animi. Nella seconda stagione, potremo trovare nuovamente i personaggi di Delia e Alberto, alle prese con il loro difficile rapporto e con gli interventi in sala operatoria.

Riccardo Donna, nelle vesti di regista, ha rivelato che gli autori sono già alle prese con la scrittura delle nuove puntate. Le sue parole fanno sperare in un attesa contenuta.

Pilar Fogliati parla del personaggio di Delia

Pilar Fogliati, in un’intervista condotta da Fanpage.it, è apparsa molto legata a Delia, il personaggio che interpreta in Cuori. Ha ammesso di non avere alcuna intenzione di lasciarla e di essere pronta a seguirla ovunque. Non si è sbilanciata sugli eventi della seconda stagione, ma ha fatto accenno al possibile sviluppo del legame tra Delia e Alberto:

Il triangolo amoroso è piaciuto molto. Per portare avanti una storia del genere in nuove puntate, credo che sull’amore di Delia e Alberto ci sarà ancora qualche nuvola.