La CEV Champions League di volley è pronta a tornare con una nuova emozionante edizione. Nella scorsa stagione, in campo maschile, abbiamo assistito al primo trionfo dei polacchi dello ZAKSA, che in finale hanno superato la Trentino Volley; anche in campo femminile è stato tempo di prime volte, con la prima affermazione assoluta delle giocatrici dell’Imoco, la società di volley con sede a Conegliano, vittoriose nell’atto conclusivo del torneo sulle avversarie turche del VakıfBank.

Quest’anno l’Italia potrà contare su sei squadre partecipanti, tre nella CEV maschile e altrettante in quella femminile: Cucine Lube Civitanva, Itas Trento e Sir Sicoma Monini Perugia per gli uomini, Carraro Imoco Conegliano, Vero Volley Monza e Igor Gorgonzola Novara per le donne.

Di seguito tutto quello da sapere su dove vedere la CEV Champions League 2022 Eurovolley maschile e femminile.

Dove vedere in TV la CEV Champions League 2022 maschile e femminile

I principali incontri della CEV Champions League 2021-2022 maschile e femminile di volley saranno trasmessi su Eurosport 2, canale 211 di Sky. Eurosport 2 è visibile anche nell’abbonamento di DAZN e nel pass Sport di NOW.

Dove vedere in streaming la CEV Champions League 2022 maschile e femminile

Tutti i match di pallavolo della CEV Champions League maschile e femminile edizione 2021-2022 saranno visibili in live streaming e on demand solo su Discovery+, la piattaforma di video streaming del gruppo Discovery.

La telecronaca delle partite sarà affidata a Gianmario Bonzi, Fabrizio Monari e Roldolfo Palermo, affiancati in cabina di commento tecnico dalla campionessa del mondo 2002 Rachele Sangiuliano e dall’argento olimpico Atene 2004 Paolo Cozzi.

CEV Champions League 2022: calendario prima giornata maschile e femminile

La fase a gironi comincerà con la prima giornata della CEV Champions League femminile il prossimo 24 novembre, mentre gli uomini scenderanno in campo dal 1° dicembre. Ecco il calendario della prima giornata che vede impegnate le 6 squadre italiane partecipanti:

1^ giornata fase a gironi della CEV Champions Leagu femminile

Mercoledì 24 novembre: VakıfBank Istanbul-Monza (ore 17:00) su Discovery+

Mercoledì 24 novembre: Conegliano-ZOK Ub (ore 19:30) su Discovery+ ed Eurosport 2

Giovedì 25 novembre: Novara-Thy Istanbul (ore 20:00) su Discovery+

1^ giornata fase a gironi della CEV Champions League maschile

Mercoledì 1° dicembre: Civitanova-Lokomotiv Novosibirsk (ore 20:00) su Discovery+ ed Eurosport 2

Giovedì 2 dicembre: Perugia-Trento (ore 20:30) su Discovery+

Crediti immagini in evidenza: profilo Twitter ufficiale European Volleyball @CEVolleyball