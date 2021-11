Gomorra 5 è la quinta e ultima stagione della serie targata Sky ispirata all’omonimo romanzo dello scrittore Roberto Saviano. Rispetto ai capitoli precedenti, la quinta stagione di Gomorra può considerarsi unica nel suo genere perché arriva dopo il primo spin-off della serie: L’immortale, il film diretto e scritto da Marco D’Amore, con protagonista il personaggio Ciro Di Marzio.

Dal momento che nel film le vicende raccontate seguono in parallelo gli episodi della quarta stagione, consigliamo vivamente di vedere L’immortale prima ancora di Gomorra 5. Chi non ha visto lo spin-off potrebbe infatti trovarsi un po’ spiazzato dal rivedere Ciro Di Marzio ancora protagonista nei nuovi episodi, dopo che Genny si era visto costretto a sparargli nel finale della terza stagione.

Oltre che sul set, Marco D’Amore sarà impegnato anche dietro la macchina da presa per i primi cinque episodi, al fianco di Claudio Cupellini. Lo stesso regista di Una vita tranquilla ha presentato la stagione finale della serie con tre aggettivi altamente significativi: “crepuscolare, oscura, emozionante“.

Entriamo ora più nel dettaglio, svelando di cosa parla la serie Gomorra 5, la trama, il cast e i personaggi, il trailer ufficiale e la data di uscita ufficiale su Sky.

La trama di Gomorra 5

Le vicende di Gomorra 5 riprenderanno da una Napoli in macerie dopo lo scontro durissimo tra Patrizia e i Levante. Genny si vede obbligato a entrare di nuovo in azione, fatto questo che lo porta ad allontanarsi dai suoi affetti più cari, Azzurra e il figlio Pietro.

Al suo fianco ha ora ‘O Maestrale, come viene chiamato il misterioso boss di Ponticelli. E a proposito di mistero, Genny compie una scoperta clamorosa: Ciro, creduto da tutti quanti morto, è in realtà vivo e vegeto e medita vendetta dalla lontana Lettonia. Tra di loro, però, nulla sarà più come prima.

Il cast di Gomorra 5

Ecco il cast dei principali attori e personaggi della serie Gomorra 5:

Salvatore Esposito è Gennaro Savastano

è Gennaro Savastano Marco D’Amore è Ciro Di Marzio

è Ciro Di Marzio Ivana Lotito è Azzurra Avitabile, moglie di Genny

è Azzurra Avitabile, moglie di Genny Arturo Muselli è Enzo Villa, rampollo di una delle storiche famiglie camorristiche di Napoli Centro

è Enzo Villa, rampollo di una delle storiche famiglie camorristiche di Napoli Centro Gennaro Maresca è Walter Ruggieri

è Walter Ruggieri Andrea Di Maria è Elia Capaccio, capocamorra di Napoli Centro

è Elia Capaccio, capocamorra di Napoli Centro Ivan Boragine interpreta Michele Casillo, uno dei migliori amici di Genny Savastano

interpreta Michele Casillo, uno dei migliori amici di Genny Savastano Salvatore Vacca interpreta ‘o Flipper, un alleato di Genny

interpreta ‘o Flipper, un alleato di Genny Nello Mascia interpreta Aniello Pastore, alleato di Giuseppe Avitabile e vecchio boss di camorra

interpreta Aniello Pastore, alleato di Giuseppe Avitabile e vecchio boss di camorra Gianni Spezzano interpreta Fernando, un soldato di Ciro

interpreta Fernando, un soldato di Ciro Pasquale Russo interpreta ‘a Zeppola, un soldato di Pietro Savastano

interpreta ‘a Zeppola, un soldato di Pietro Savastano Gaetano Amato interpreta ‘o Ghepardo, alleato di Genny e uno dei cosiddetti Ragazzi del Vicolo

interpreta ‘o Ghepardo, alleato di Genny e uno dei cosiddetti Ragazzi del Vicolo Roberto Olivieri interpreta Ronni, membro della cosca camorristica dei Talebani

interpreta Ronni, membro della cosca camorristica dei Talebani Alessandro Palladino è ‘o Bellebbuono, uno dei membri del clan di Enzo

è ‘o Bellebbuono, uno dei membri del clan di Enzo Mariano Coletti è ‘o Cantonese, amico di Ronni e soldato dei Talebani

è ‘o Cantonese, amico di Ronni e soldato dei Talebani Francesco Da Vinci è MMA, uno degli uomini di Enzo

è MMA, uno degli uomini di Enzo Gennaro Apicella è Ciccio Levante, terzogenito di Don Gerlando

è Ciccio Levante, terzogenito di Don Gerlando Antonio Gargiulo è Saro Levante, primogenito di Don Gerlando

è Saro Levante, primogenito di Don Gerlando Claudia Tranchese è Grazia Levante, la figlia minore di Gerlando Levante

è Grazia Levante, la figlia minore di Gerlando Levante Gennaro Maresca è Walter Ruggieri, il magistrato che vuole far arrestare Genny Savastano

Salvatore Esposito

Salvatore Esposito, alias Gennaro Savastano, continuerà a recitare il ruolo di protagonista anche in Gomorra 5. In attesa di conoscere quali saranno le prossime mosse del boss, ricordiamo che nel finale della quarta stagione Genny ha ucciso Patrizia, riprendendo così il controllo delle piazze di Secondigliano e Scampia. Nel 2019 il personaggio di Genny, interpretato sempre da Esposito, ha avuto un ruolo importante in L’immortale, lo spin-off diretto e scritto da Marco D’Amore. Nello stesso anno, Salvatore Esposito è stato scritturato per interpretare il ruolo di Gaetano Fadda nella quarta stagione di Fargo, pluripremiata serie televisiva americana in onda su FX.

Marco D’Amore

Oltre alla certezza legata al personaggio di Genny Savastano, il cast della quinta e (forse) ultima stagione di Gomorra riabbraccia Marco D’Amore. Numerosi fan della serie trasmessa su Sky Atlantic sono convinti che il ritorno di Ciro Di Marzio sia in qualche modo legato alla misteriosa figura del Maestrale. D’Amore però andrà oltre alla recitazione, dal momento che porrà la firma come regista di cinque episodi, oltre a collaborare attivamente alla sceneggiatura: dopo il saggio di bravura offerto in occasione della prima esperienza in L’immortale, per l’attore di Caserta classe 1981 è come se si trattasse di un naturale step evolutivo.

Ivana Lotito

Anche Ivana Lotito è confermata nel cast della serie Gomorra. L’attrice interpreta il personaggio di Azzurra Avitabile Savastano, la moglie del potente e temuto Genny. Durante la quarta stagione la donna è rimasta insieme al figlio Pietro a Posillipo, dopo averlo strappato dalle braccia di suo padre Giuseppe Avitabile, uscito di prigione e determinato a vendicarsi di Genny progettando di uccidere proprio il piccolo Pietro.

Arturo Muselli

Alla lista degli attori protagonisti di Gomorra 5, dopo Gennaro Savastano, Marco D’Amore e Ivana Lotito, si aggiunge Arturo Muselli, entrato a far parte della serie dalla terza stagione interpretando il personaggio Enzo Villa, subentrato all’ex boss o’Santo (suo nonno) per guidare uno storico clan della camorra. In Gomorra, Enzo Villa è noto anche con il nome di Enzo Sangueblù. Al di fuori dell’universo rappresentato dalla serie evento targata Sky, Arturo Muselli ha recitato nella pellicola cinematografica La tenerezza (2017, regia di Gianni Amelio) nel ruolo di Saverio, uno dei figli del protagonista Lorenzo (Renato Carpentieri).

Gennaro Maresca

Infine, l’ultima stagione di Gomorra vedrà ancora tra i suoi protagonisti l’attore Gennaro Maresca nei panni del magistrato Walter Ruggeri. Il suo personaggio continuerà a dare la caccia al boss Genny Savastano, confermandosi uno dei pochi volti puliti (se non l’unico) della serie targata Sky. Maresca ha visto la sua popolarità crescere in maniera vertiginosa nel corso di Gomorra 4, in particolare dopo l’ottavo episodio, quando si è trovato faccia a faccia con l’ex boss di Secondigliano. Per il suo desiderio di arrestare Genny, il personaggio di Walter Ruggeri viene spesso associato dai fan a quello di Catella Maresca, il magistrato napoletano che nel 2011 ha arrestato Michele Zagaria, il boss del clan dei Casalesi.

Nel prossimo capitolo, sveleremo quando uscirà Gomorra 5.

Gomorra 5: data di uscita

Quando esce la quinta stagione di Gomorra? Sky ha annunciato l’uscita per venerdì 19 novembre 2021. Il quinto e ultimo capitolo di Gomorra sarà trasmesso su Sky Atlantic per un totale di 10 episodi.

Il trailer di Gomorra 5

Sky ha pubblicato il trailer ufficiale di Gomorra 5 lo scorso 24 settembre. Qui sotto potete vedere il video della durata di poco più di due minuti.

Dove guardare Gomorra 5 in streaming

Concludiamo il nostro approfondimento ricordandovi che a partire dal 19 novembre i nuovi episodi di Gomorra 5 saranno visibili in streaming su Sky GO e NOW. Sky GO è la piattaforma online dedicata agli abbonati Sky, mentre NOW è il servizio di streaming on demand che offre anche a chi non è cliente Sky la possibilità di vedere gran parte della programmazione in onda sulla pay TV.

Se scegliete di sottoscrivere l’abbonamento a NOW, selezionate il Pass Cinema+Entertainment (14,99 euro al mese, il primo lo pagate solo 3 euro), dove è inclusa la visione dei canali Sky Uno, Sky Atlantic, Fox, National Geographic, History, MTV e Comedy Central insieme a quella di tutti i canali Sky Cinema.