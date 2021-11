Giovedì 18 novembre si disputerà la partita tra Medvedev e Sinner, valida per la terza giornata del gruppo Rosso delle ATP Finals Torino 2021. Per qualificarsi alle semifinali, l’atleta altoatesino deve battere il numero 2 del mondo e sperare nel successo di Hurkacz contro Zvever nel pomeriggio. Infatti, in caso di vittoria del fuoriclasse tedesco sull’amico Hubi, Jannick verrebbe automaticamente eliminato dal torneo. Con un’eventuale qualificazione in semifinale l’azzurro entrerebbe di diritto nella storia delle ATP Finals: secondo quanto riporta la redazione di Ubitennis, nessuna riserva è mai riuscita ad andare oltre la fase a gironi dopo essere subentrata a competizione in corso.

Dove vedere Medvedev-Sinner in TV

L’incontro Medvedev-Sinner sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai 2 dalle ore 21. Gli abbonati a Sky Sport potranno invece seguire la partita su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canale 201 e 205 di Sky.

Dove vedere in streaming Medvedev-Sinner

La diretta streaming del match tra Medvedev e Sinner sarà disponibile gratis su RaiPlay, la piattaforma di video streaming della Rai. Chi ha sottoscritto l’abbonamento a Sky o a NOW potrà guardare l’incontro tramite le app Sky Go e NOW, oppure collegandosi ai portali web skygo.sky.it o nowtv.it.