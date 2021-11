Siamo tutti in attesa della nuova stagione di C’è posta per te, uno dei programmi più amati della televisione italiana, capace di far commuovere il pubblico con le storie familiari, dai tradimenti agli abbandoni. Sono da poco emersi alcuni rumor sulla data di uscita.

Secondo TvBlog la data ufficiale per la partenza di C’è posta per te è stata fissata all’8 gennaio 2022. Mancano meno di due mesi e Maria De Filippi è prontissima a riprendere con uno dei suoi programmi meglio riusciti. Nonostante gli anni, riesce a tenere incollato il pubblico, 5 milioni di spettatori a puntata, davanti alla televisione. A gennaio 2022 torna in onda e già c’è chi cerca il nome del suo futuro competitor. Chi riuscirà a tener testa a Maria De Filippi?

Qualcuno pensa alla terza edizione di Ora e Mai più condotta da Carlo Conti. Qualcun altro invece a Il cantante mascherato di Milly Carlucci, anche lui arrivato al terzo anno di vita.

Per quanto riguarda eventuali rumor non è trapelato niente sulle storie dei partecipanti e nemmeno sugli ospiti. Siamo in diritto di pensare che il 2022 vedrà salire ancora una volta sul palco di C’è posta per te Gerry Scotti e Luciana Littizzetto.

L’unico cambio che è stato comunicato è sul modo in cui si può contattare la redazione. Prima era possibile con il fax, adesso con Whatsapp.