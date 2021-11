Morgan viene accolto nel salotto di Rai 1 “Oggi è un altro Giorno” e parla di quanto è accaduto a Ballando con le Stelle con Selvaggia Lucarelli davanti a Serena Bortone e al pubblico in ascolto.

Morgan entra nello studio della Bortone e mette le mani avanti. Non ha voglia di commentare l’accaduto. Inevitabilmente però la conversazione cade proprio sul tema, specialmente quando la Bortone fa rivedere la lite avvenuta tra Morgan e la Lucarelli sabato sera.

Lucarelli rende pubblico il messaggio di Morgan, il cantante si infuria

Dopo l’acceso scontro a Ballando con le Stelle tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, il pubblico da casa si aspettava certamente qualche botta e risposta successiva nei social.

Il cantante e l’opinionista non si sono fatti attendere ed è stata la giornalista a iniziare, cercando di chiarire l’accaduto durante la diretta del sabato sera. Decide di rendere pubblico un messaggio ricevuto da Morgan, dove recita:

Ma io stavo giocando stasera con te, non c’era la minima intenzione né di offesa, né di aggressione. […] Mi hai frainteso, mi dispiace, io avevo intenzioni del tutto teatrali, nel gioco delle parti di uno spettacolo improvvisato

Morgan si infuria perché pubblicare un testo inviato in privato a un’altra persona, senza il suo esplicito consenso, è considerato un reato penale. La privacy va rispettata.

Morgan parla chiaramente di Selvaggia Lucarelli e dice:

“Ho accettato di mettermi in gioco con giurati che parlassero di ballo. Ora basta, è arrivato il momento. La Lucarelli ha commesso un reato penale e civile. Alla quinta puntata basta. Lei deve stare al suo posto. […] non ha competenze di ordine artistico, non ha la cultura dell’arte, è imbarazzante. Dovrei tacere ma mi girano le palle perché mi impegno.

Conferma durante il programma che il messaggio mandato è oggetto di una querela. Da una parte ha violato la privacy, dall’altra ha svelato dei meccanismi professionali (violazione dell’onore).

“È la quita puntata in cui lei sarebbe da denuncia. Ora è arrivato il momento.” Nonostante tutto, ciò che ha fatto infuriare di più il cantante è stato il suo messaggio reso pubblico e questo secondo lui merita di essere punito.