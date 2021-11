In queste ore Rosa Perrotta ha dato alla luce il suo secondogenito, Mario Achille. Dopo una lunga attesa, finalmente, il lieto evento è arrivato, tuttavia, pare che ci sia stata qualche piccola complicazione. Anche se il parto è andato bene, l’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che suo figlio è sotto osservazione in quanto ha avuto delle difficoltà. Scopriamo cosa è emerso.

I problemi durante il parto di Rosa Perrotta

Rosa Perrotta è stata lieta di annunciare la nascita di suo figlio Mario Achille. La donna ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha raccontato quello che è accaduto e, soprattutto, ha svelato i motivi della sua assenza dai social e del perché non ha subito fato il grande annuncio. Stando a quanto emerso, pare che il piccolo abbia avuto dei problemi. Rosa, infatti, ha esordito dicendo: “Abbiamo avuto un problemino, Mario Achille è tenuto sotto osservazione, è in incubatrice”.

In seguito ha aggiunto: “Ha avuto delle difficoltà di adattamento corporee, pertanto, lo tengono sotto osservazione“. Rosa, chiaramente, non ha potuto nascondere il fatto di essere molto provata per l’accaduto. Per fortuna, però, i medici hanno provato a tranquillizzarla dicendo che, talvolta, queste cose possono accadere e non c’è nulla di grave.

Come stanno adesso Rosa e Mario Achille

Queste parole hanno fatto tirare un sospiro di sollievo alla giovane, anche se ancora non riesce ad essere del tutto serena. In merito alle condizioni di salute della donna, invece, stando a quanto emerso pare si sia sottoposta a parto cesareo, in quanto nei video ha parlato di “operazione”. Adesso, dunque, si trova ancora in ospedale ed è in attesa di recuperare al meglio le sue forze.

Dopo aver vissuto qualche momento un po’ concitato, però, questa mattina Rosa ha potuto finalmente abbracciare il suo piccolo Mario Achille. La giovane, infatti, ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha mostrato il figlio accanto a lei. Pietro Tartaglione, chiaramente, è stato sempre al fianco della sua compagna per tutto il tempo. Il protagonista ci ha tenuto a ringraziare anche tutti i fan per il supporto e la vicinanza che hanno dimostrato.