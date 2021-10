Oggi, venerdì 29 ottobre, andrà in onda una nuova puntata di Tale e quale show, con precisione la numero 7 di questa nuova stagione. L’appuntamento è sempre previsto su Rai 1, a partire dalle ore 21:25 circa. In questa puntata i concorrenti ancora in gara si esibiranno in nuove ed esilaranti performance. Scopriamo nel dettaglio quali sono tutti i personaggi che verranno interpretati.

Cosa è accaduto nella precedente puntata

Tale e quale show sta regalando, come sempre, tante soddisfazioni e momenti di sano intrattenimento ai telespettatori. Nel corso della sesta puntata c’è stato il trionfo di Francesca Alotta, la quale ha interpretato il ricordo di Mia Martini con “E non finisce mica il cielo”. Tutti sono rimasti commossi, pertanto, i giudici all’unisono hanno decretato lei come vincitrice. Ad ogni modo, nel corso di questa edizione si stanno distinguendo per bravura e duttilità anche altri concorrenti.

Tra di loro ci sono anche Denis Fantina e Ciro Priello, i quali si sono classificati sul podio a pari punti. Il primo ha interpretato Riccardo Cocciante, mentre il secondo Michael Jackson. Altrettanto performanti si stanno rivelando I Gemelli di Guidonia, che sono a pari punti con l’Alotta. Discrete sono state le esibizioni anche di Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando.

Cosa vedremo nella settima puntata di Tale e quale show

Ad ogni modo, nel corso della settima puntata di Tale e quale show per alcuni concorrenti ci saranno da superare delle sfide davvero interessanti. Ecco, quindi, tuti i personaggi che verranno interpretati: