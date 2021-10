Nel corso della puntata del 21 ottobre di Pomeriggio 5 c’è stato un episodio alquanto increscioso che ha coinvolto Barbara D’Urso. Mentre i collaboratori di studio stavano preparando la zona per accogliere gli ospiti del secondo blocco della trasmissione, infatti, si è verificato un incidente che ha spaventato i presenti ed ha costretto la conduttrice ad un cambio repentino di programma. Vediamo cosa è accaduto.

Barbara D’Urso e l’incidente a Pomeriggio 5

La scorsa puntata di Pomeriggio 5 è stata animata da un avvenimento piuttosto inaspettato. Ad un certo punto della diretta, infatti, Barbara D’Urso è stata costretta a fermarsi e ad impedire ai suoi ospiti di entrare in studio. Il motivo risiedeva nel fatto che il pavimento fosse interamente cosparso da frammenti di vetro. La conduttrice ha esordito così: “Non dobbiamo nascondere niente, accadono delle cose in diretta”.

In seguito, poi, ha spiegato anche l’esatta dinamica dell’avvenimento: “Mettendo i nostri meravigliosi tavoli, si sono scontrati ed è scoppiato uno dei vetri“. La presentatrice, poi, ha fatto in modo che la regia mostrasse l’operato delle donne delle pulizie e dei macchinisti, i quali si sono affrettati per ripulire tutta l’area in modo da poter andare avanti con il talk show.

Il ringraziamento ai collaboratori Mediaset

La padrona di casa, però, ha esortato tutti i collaboratori a fare con calma, in quanto si trattava di vetri, pertanto, nessuno si sarebbe dovuto fare male. Mentre gli addetti pulivano lo studio, Barbara D’Urso ne ha approfittato per ringraziare tutti i collaboratori di Mediaset che, da dietro le quinte e silenziosamente, rendono possibile tutto quello che viene mandato in onda.

Ad ogni modo, questo avvenimento ha generato un po’ di panico in studio. Alcuni ospiti, che erano lì pronti per entrare, si sono detti spaventati dallo scoppio. Enrica Bonaccorti, ad esempio, ha detto di aver sentito un vero e proprio scoppio che le ha fatto molta paura. In ogni caso, il tutto si è risolto nel giro di pochi minuti e la trasmissione è potuta andare avanti.