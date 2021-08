Maurizio Costanzo è pronto per tornare in Tv. Il noto presentatore dei talk, infatti, a settembre ritornerà con i suoi famosi programmi sia di Canale 5 che della Rai. In modo particolare, entrambe le due emittenti televisive hanno confermato i programmi intitolati “Maurizio Costanzo Show” (che compie quest’anno il record di 40 anni di messa in onda), “L’Intervista” e “S’è Fatta Notte.” Maurizio Costanzo, marito della nota artista Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista a TelePiù nella quale ha anticipato alcune novità interessanti che i telespettatori potranno ammirare. Inoltre ha rivelato il nome d’eccezione di un ospite che desidererebbe avere nel suo show.

Le novità del “Costanzo Show”

Per il “Maurizio Costanzo Show”, che partirà subito festeggiando il traguardo della messa in onda delle 4.461 puntate, ci saranno tantissime novità e formule innovative. Una fra tutte, riguarderà una parte speciale del programma che verrà dedicato alle persone scomparse del mondo della Tv, che in passato hanno scritto la storia del piccolo schermo. Inoltre, nello show verrà dato anche numeroso spazio ai temi d’attualità, come quelli riguardanti il virus e la salute. Non mancheranno, inoltre, discussioni in merito a tematiche divertenti e momenti di scherzo e di spensieratezza.

Sicuramente parleremo di virus e salute. E visto che nella puntata del ventennale avevo ospitato l’allenatore della Roma Fabio Capello, questa volta vorrei avere il suo successore José Mourinho, con tutti i giocatori giallorossi. E poi proporrò formule nuove. Tutto.TV su

🗣️ Seguisu Facebook , clicca Mi Piace!

Per festeggiare i 40 anni del Costanzo Show, infatti, il re del talk ha dichiarato che gli piacerebbe poter ospitare il successore di Capello, Josè Mourinho, insieme a tutti i giocatori giallorossi.