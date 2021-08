Mediaset avrà tantissime sorprese per tutti gli appassionati di calcio. Nella prossima stagione, infatti, diversi programmi saranno dedicati proprio ai tifosi. È una scelta condivisibile visto gli alti dati Auditel che questo sport riscuote e tenendo in considerazione la possibilità che altri spettatori si possano appassionare al calcio.

Per prima cosa, sappiamo che al gruppo di telecronisti sportivi della rete si aggiungerà un nuovo nome: Riccardo Trevisani. Il pubblico avrà modo di ascoltarlo già dal 13 agosto quando verranno mandate in onda le 16 partite della Coppa Italia. Ovviamente, sarà tutto in diretta e se ne occuperanno Italia 1 e Canale 20.

Champions League in arrivo dal 17 agosto in esclusiva

Tante novità questo mese. Il 17 e il 18 agosto e il 24 e il 25 agosto, i tifosi potranno assistere alle gare di andata e di ritorno dei playoff della Champions League. Saranno trasmesse su Italia 1 e potranno essere visionate anche su Mediaset Infinity. La piattaforma si rivelerà utilissima per coloro che non potranno usufruire della diretta tv.

Dal 21 settembre, Mediaset si impegnerà per consentire a tutti di esultare davanti a 121 partite. Esse, secondo le intenzioni della rete, saranno distribuite durante tutto il corso dell’anno. In questo caso, Canale 5 si occuperà, ogni martedì, della migliore partita giocata dalle squadre italiane, mentre il resto sarà gestito da Mediaset Infinity.

Mediaset non si ferma qui: altri progetti in arrivo

L’intenzione di Mediaset è quella di trasmettere 500 partite nei prossimi 3 anni. È un obiettivo ambizioso, ma sicuramente realizzabile. Si dedicherà anche alle partite delle Nazionali e a quelle della Serie A. In particolare, riguardo a queste ultime, saranno dedicate le giornata del 22 e del 29 agosto.

È previsto anche il ritorno di Tiki Taka che, dal 13 settembre, darà avvio alla seconda stagione condotta da Piero Chiambretti.