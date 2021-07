Oggi, lunedì 26 luglio, è il terzo giorno delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Vediamo quali sono le gare degli italiani che saranno trasmesse in TV su Rai 2 nella giornata odierna.

Gare di oggi degli italiani alle Olimpiadi: gli orari della diretta TV su Rai 2

10:55 – Basket 3×3 Donne , fase a gironi: Italia-Usa

, fase a gironi: Italia-Usa 12:09 – Nuoto, 200 stile libero Donne , batterie: Federica Pellegrini

, batterie: Federica Pellegrini 12:27 – Nuoto, 200 farfalla Uomini , batterie: Federico Burdisso

, batterie: Federico Burdisso 12:38 – Nuoto, 200 misti Donne , batterie: Ilaria Cusinato

, batterie: Ilaria Cusinato 12:45 – Nuoto, 200 misti Donne , batterie: Sara Franceschi

, batterie: Sara Franceschi 13:44 – Nuoto, 1.500 stile libero Donne , batterie: Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli

, batterie: Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli 13:45 – Scherma, sciabola Donne , finale: (eventualmente) Irene Vecchi

, finale: (eventualmente) Irene Vecchi 14:10 – Scherma, fioretto Uomini , finale: (eventualmente) Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Alessio Foconi

, finale: (eventualmente) Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Alessio Foconi 23:30 – Triathlon, Donne, finale: Alice Betto, Angelica Olmo e Verena Steinhauser

Torna in campo poco prima delle 11:00 (ora italiana) la Nazionale italiana femminile di Basket 3×3, per la sfida contro gli Stati Uniti. A mezzogiorno, invece, appuntamento da non perdere con Federica Pellegrini, al suo esordio nella vasca olimpica di Tokyo nelle batterie dei 200 stile libero.

Il nuoto sarà grande protagonista quasi fino alle 14: per quanto riguarda gli azzurri, vedremo impegnati nell’ordine Federico Burdisso (batterie 200 farfalla), Ilaria Cusinato (batterie 200 misti), Sara Franceschi (batterie 200 misti) e le due mezzofondiste Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli per le batterie dei 1.500 stile libero.

Intorno alle 14:00, sempre in diretta televisiva su Rai 2, spazio alle finali della scherma, con la sciabola femminile e il fioretto maschile. Le speranze di medaglia sono riposte tutte in Irene Vecchi (sciabola) e il tris d’assi composto da Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Alessio Foconi (fioretto).

Infine, quando mancheranno 30 minuti alla mezzanotte, nuovo collegamento per seguire la finale del Triathlon donne con impegnate le nostre Alice Betto, Angelica Olmo e Verena Steinhauser.

