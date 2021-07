Il 24 luglio andrà in onda su Rai 1 la replica dell’ultima puntata dedicata alle Blind Auditions di The Voice Senior. Si tratta nel noto programma condotto da Antonella Clerici e trasmesso dal 20 novembre al 20 dicembre 2020. Durante questo appuntamento, i giudici saranno chiamati a esaminare i provini dei concorrenti, senza poter osservare il loro aspetto fisico. Si baseranno solo sulle emozioni che verranno scaturite dalle loro voci.

Nella giuria saranno presenti Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Berté, Albano Carrisi e sua figlia Jasmine. Questi ultimi comporranno un unico team e il loro giudizio non potrà essere preso in considerazione separatamente. I giudici dovranno selezionare 24 concorrenti per la semifinale.

In attesa dell’inizio della seconda edizione del programma, gli spettatori potranno ripercorrere gli eventi più salienti di The Voice Senior. Gli episodi verranno caricati anche sulla piattaforma di RaiPlay, qui tutti i dettagli su come vedere la replica di The Voice Senior.

The Voice Senior: quando arriverà la seconda edizione?

Sembra che ormai sia tutto deciso per la seconda edizione di The Voice Senior. I nuovi episodi sbarcheranno su Rai 1 il prossimo 19 novembre e saranno condotti nuovamente da Antonella Clerici. Il numero dei concorrenti iniziali non cambierà, mentre è probabile che vengano inserite delle piccole novità per movimentare i cinque appuntamenti.

Ciò che caratterizza davvero questo programma è l’età dei concorrenti. Infatti, possono partecipare solo cantanti over 60. Il talent show è nato come uno spin-off di The Voice Italy e il suo alto numero di spettatori non ha fatto altro che confermare il successo del format.

Albano Carrisi fuori dalla giuria

La vera novità dell’edizione 2021 di The Voice Senior sarà l’addio di Albano e di Jasmine Carrisi. I due, dopo aver fatto parte della giuria della prima stagione, sono stati costretti a lasciare lo show. Albano pare non aver preso troppo bene la notizia perché ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha ammesso che gli sarebbe piaciuto tornare.

Al suo posto ci sarà l’inimitabile Orietta Berti, tornata alla carica con la canzone Mille. Albano ha dato un consiglio prezioso alla collega: “Goditi questa nuova situazione”.

Al momento, ancora non sono noti i motivi che hanno spinto la produzione ad apportare questo cambiamento. Probabilmente, non verranno mai svelati ma Orietta Berti, con la sua bravura e la sua simpatia, certamente saprà calarsi nel nuovo ruolo.