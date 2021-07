Nelle ultime ore, Deadline ha diffuso una notizia che, sicuramente, farà molto piacere ai fan della Marvel. Dopo mesi di trattative, accordi e riflessioni, finalmente, è stato scelto il regista che si occuperà del reboot di Blade. Si tratta di Bassam Tariq, famoso per la produzione di Mogul Mowgli nel 2020.

Non è stata una decisione facile, soprattutto perché le aspettative su questo progetto sono altissime. La sceneggiatura del film è stata affidata a Stacy Osei-Kuffour, che ha già dato prova delle sue grandi abilità nelle serie tv di Watchmen e Hunters.

È curioso il fatto che Bassam Tariq, di origini pakistane, sia il quarto regista di colore, in ordine cronologico, a gestire la regia di un film della Marvel. Questo trasmette un messaggio positivo perché indica che, dopo tante battaglie, ci si sta muovendo verso un contesto più inclusivo.

Blade: quando uscirà il reboot?

Stando alle ultime dichiarazioni, ancora non è possibile stabilire con certezza la data d’uscita del film. Sicuramente, le riprese avranno inizio durante il prossimo anno, ma risulta complesso fare una stima del tempo che servirà per portarle a termine.

La realizzazione del progetto ha subito dei ritardi anche a causa della scelta dell’attore principale. Sembra infatti che la Marvel abbia lottato con le unghie e con i denti per avere Mahershala Ali nel cast. Questa decisione ha permesso di annoverare un interprete d’eccezione che, sicuramente, sarà in grado di dare al film un’interpretazione di grande spessore.

La trama del reboot di Blade

Blade non ha certo bisogno di presentazioni. Al cinema, sono stati realizzati ben tre film sulla storia tratta dai fumetti della Marvel Comics. Il protagonista è un ibrido, per metà umano e per metà vampiro. Il suo obiettivo è quello di combattere le creature della notte e di portare all’estinzione la loro razza. Si tratta di una vendetta personale in quanto la madre, poco prima del parto, era stata morsa da un vampiro. Blade dovrà riuscire a contrastare i piani del perfido Deacon Frost che ha intenzione di trasformare ogni singolo essere umano in un vampiro.

Anche se sono ancora poche le informazioni sul reboot, con ogni probabilità, si partirà dalla trama originale per sviluppare una storia moderna, al passo con i tempi e ricca di colpi di scena.