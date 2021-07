A partire da venerdì 16 luglio, andrà in onda, su Italia 1, la settima stagione di Chicago P.D. Si tratta dello spin-off di Chicago Fire, nato nel 2014 e incentrato sulle vicende riguardanti i poliziotti del distretto 21. Nella serie madre, infatti, il pubblico ha avuto modo di affezionarsi anche agli agenti di polizia che, con coraggio e spirito di sacrificio, lottano per liberare Chicago dalla criminalità.

In America la serie è giunta già all’ottava stagione, però, visto il successo riscosso anche tra il pubblico italiano, viene spontaneo pensare che presto questa distanza verrà colmata. Dopo la messa in onda della prima puntata, Mediaset Infinity, in modo totalmente gratuito, permetterà di visionare in streaming la serie tv.

Il creatore dello spin-off è lo stesso di Chicago Fire: Dick Wolf.

Chicago P. D: cosa accadrà nella settima stagione?

La settima stagione di Chicago P.D. si aprirà con un cambiamento sconvolgente: la guida dell’intelligence di Chicago passerà sotto il controllo di Jay Halstead. Hank, famoso per non rispettare le regole, si opporrà con tutte le sue forze e così, tra i due, nascerà una rivalità senza esclusione di colpi.

Questa situazione cambierà gli equilibri all’interno della serie tv e porterà a conseguenze inaspettate. Hank, reduce dall’accusa di omicidio e privato del suo ruolo, si troverà ad affrontare una situazione del tutto nuova. Nel corso delle 20 puntate, emergerà un lato sconosciuto del suo carattere, che donerà al pubblico immense emozioni.

Jay, fidanzato con Hailey Upton, farà fatica a prendere una posizione. Vorrebbe credere alle parole di Hank, però, almeno in un primo momento, i dubbi avranno il sopravvento.

Chicago P.D: che fine ha fatto Antonio?

Un’altra novità della settima stagione di Chicago P. D. sarà l’uscita di scena di Antonio Dawson. Il poliziotto, distrutto dalla dipendenza dalla droga, apparirà irrintracciabile. Burgess farà di tutto per mettersi in contatto con lui, ma le sue telefonate avranno esito negativo.

Considerando la sua ultima apparizione, si può ipotizzare che l’uomo abbia deciso di ritrovare se stesso e di abbandonare per sempre il mondo degli stupefacenti.

In questa stagione, oltre ai casi trattati in ogni singola puntata, si indagherà sull’uccisione del sindaco. Hank, seppur ritenuto colpevole, non c’entrerà nulla con la sua morte e quindi il distretto 21 si impegnerà per dare al caccia al vero responsabile.