WitcherCon è il primo evento virtuale a livello globale di Netflix e Projekt Red completamente dedicato ai fan dell’universo The Witcher. L’evento si suddividerà in due sessioni, entrambe sulle due principali piattaforme di streaming: Twitch e YouTube.

WitcherCon, il programma

Il programma includerà una serie di panel interattivi, con al suo interno sorprese esclusive della serie ma anche del prossimo film anime. L’evento sarà condotto da Julia Hardy nota presentatrice televisiva britannica famosa per i suoi interessi nei giochi, nella musica, negli sport e nelle nuove tecnologie.

WitcherCon, il calendario del panel

The Witcher 2: Carte del Destino. Ospiti: Lauren Schmidt Hissrich, Anya Chalotra, Freya Allan, Mimî M Khayisa, Paul Bullion

I destini si scontrano quando il cast e lo showrunner di The Witcher pescano delle carte da un enigmatico mazzo con domande dei fan che determineranno il corso del panel e il destino immediato degli ospiti.

CD PROJEKT RED – Ricordi di viaggio – Storie segrete dei giochi di The Witcher

Gli sviluppatori dietro i giochi racconteranno come hanno dato vita alle loro storie coinvolgenti.

Geralt di T-Rivia. Ospiti: Błażej Augustynek, Philipp Weber, Declan De Barra, Lauren Schmidt Hissrich

In stile quiz è un incontro delle menti di The Witcher: i principali creatori dei videogiochi e della serie Netflix si uniscono per testare la loro conoscenza dell’universo di The Witcher.

CD PROJEKT RED – The Witcher: oltre i videogiochi. Ospiti: Rafał Jaki, Bartosz Sztybor, Łukasz Woźniak

Gli ultimi dettagli sui prossimi fumetti e giochi da tavolo ispirati al franchise.

Storie del Lupo Bianco: una conversazione con Henry Cavill

Per chiudere WitcherCon, i fan ascolteranno Geralt di Rivia in persona, Henry Cavill, che con il moderatore Josh Horowitz (conduttore di MTV e Comedy Central) parlerà di fantasy, destino e di tutto il mondo The Witcher.

WitcherCon in streaming, dove seguire l’evento

Come anticipato, l’evento WitcherCon sarà diviso in due sessioni. La prima sessione si terrà oggi, venerdì 9 luglio alle ore 19.00 mentre la seconda sessione sarà sabato 10 luglio alle ore 3.00 am. Entrambi gli stream saranno sul canale Twitch di Netflix e YouTube.

WitcherCon su YouTube, prima sessione