Oggi, venerdì 25, e domani, sabato 26 giugno, è in programma a Doha la finale di ginnastica artistica femminile di Coppa del Mondo. Si tratta di un evento fondamentale per la nostra Nazionale, dal momento che è in palio l’ultimo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. A giocarselo saranno Vanessa Ferrari e Lara Mori, che si affronteranno in un duello fratricida questo weekend. Sono invece già qualificate le Farfalle (immagine in evidenza), le Fate, le due individualiste di ginnastica ritmica, oltre a Marco Lodadio e Ludovico Edalli (individualisti artistica maschile).

Di seguito le informazioni su come seguire uno degli appuntamenti più importanti della stagione per chi segue con interesse la ginnastica artistica italiana.

Dove vedere la finale di ginnastica artistica 2021 di Coppa del Mondo

La finale di ginnastica artistica corpo libero femminile valida per la Coppa del Mondo 2021 sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport 2 (canale 212 di Sky). L’appuntamento per la sfida tra Vanessa Ferrari e Lara Mori è in calendario sabato 26 giugno, quando qui in Italia saranno le ore 15. Intanto, nella giornata di ieri la 30enne di Orzinuovi si è classificata al primo posto in qualifica.

Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e TIMvision.

*Foto in copertina tratta dall’account ufficiale Twitter della Federazione Ginnastica d’Italia (@Federginnastica)