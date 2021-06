Il direttore di Sky Sport, Federico Ferri ha rilasciato un’intervista in cui ha annunciato a tutti i fan dello sport che, a partire dal 1° luglio 2021 arriveranno tre nuovi canali dedicati all’intrattenimento sportivo. Essi prendono il nome di Sky Sport Tennis, Calcio e Action.

La loro collocazione sarà inserita tra i canali che vano dal 200 al 209, che sono essenzialmente le reti dedicate a questo genere. Le novità, però, non sembrano essere finite qui. A breve, infatti, potrebbero esserci anche degli altri cambiamenti. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Sky Sport Tennis e Calcio

A partire dal 1° luglio gli abbonati Sky avranno accesso ad altri tre Canali. Il primo è Sky Sport Tennis, il quale sarà collocato al numero 205. L’inaugurazione del nuovo canale è prevista per il 28 giugno. La scelta di dedicare un intero spazio al tennis è scaturita dal fatto che c’è un altissimo numero di giocatori italiani impegnati nei vari tornei legati a questa disciplina. Sono presenti ben 10 atleti nella top 100.

L’obiettivo principale del direttore è quello di garantire ai propri clienti un servizio completo e qualitativamente alto. Il secondo canale, invece, si chiama Sky Sport Calcio, il quale sarà collocato al numero 202. Questo canale sarà quello dedicato al calcio italiano e ci saranno ben tre partite per ogni turno della Serie A e tutta la Serie B. Esso è disponibile anche sul canale 473 del digitale terrestre.

Sky Sport Action e gli altri canali

L’ultima novità in casa Sky, almeno per il momento, è data dall’introduzione di Sky Sport Action. Esso è posizionato al canale 206 e verranno trasmessi tutti gli altri sport. La scelta di introdurre questo canale è nata dalla necessità di offrire agli utenti un portfolio quanto più ampio possibile inerente lo sport. Il direttore, infatti, ha commentato la decisione in questo modo: “L’obiettivo rimane quello di una visione più comoda, di qualità, migliore possibile, che sia intuitiva e in mobilità con Sky Go”.

Per quanto concerne tutti gli altri canali, invece, vediamo che a 200 resta Sky Sport 24. Su 201, invece, Sky Sport Uno. Su 203 c’è Sky Sport Football, in cui verranno trasmessi i campionati esteri, come ad esempio la Premier League e altri. Sky Sport Arena su 204 dedicato al grande basket europeo dell’Eurolega. 207 e 208, invece, restano i canali dedicati rispettivamente alla Formula1 e alla MotoGP. Infine, Sky Sport NBA al canale 209.