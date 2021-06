Domenica Live ha, ormai, chiuso i battenti, pertanto, Mediaset pare stia pensando ad un programma che possa essere in grado di sostituire la trasmissione di Lady Cologno. Tra i volti in lizza per occupare il posto della conduttrice uscente vi è quello di Lorella Cuccarini.

Quest’ultima è tornata in auge nel mondo dello spettacolo soprattutto a seguito della conduzione de La Vita in Diretta sulla Rai e nel ruolo di professoressa di Amici 20 su Canale 5. Ebbene, a quanto pare, sembra che la sua carriera in Mediaset non sia affatto giunta al termine.

Il nuovo programma Mediaset di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini potrebbe diventare la conduttrice di un nuovo programma in onda su Canale 5 ogni domenica pomeriggio. Voci interne all’azienda di Pier Silvio Berlusconi rivelano che si starebbe vagliando l’ipotesi di portare in televisione una trasmissione divertente e giocosa in grado di rallegrare i pomeriggi del giorno festivo della settimana. Stando a quanto emerso, pare ci si stia ispirando moltissimo al Campanile, trasmissione degli anni ’60.

Naturalmente, però, il tutto potrà essere rivisitato in chiave moderna, ma la struttura del format dovrebbe restare pressappoco la stessa. Nello specifico, infatti, si tratta di una trasmissione caratterizzata da sfide a squadre. I protagonisti degli schieramenti sono, solitamente, persone provenienti da città diverse. In particolar modo, poi, durante tutto lo show, si privilegeranno i piccoli comuni e i paesini più caratteristici.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Grande occasione per la conduttrice

Questo potrebbe essere un modo per permettere al pubblico di conoscere gli usi, i costumi e le tradizioni di alcuni borghi cittadini. Il tutto, naturalmente, dovrebbe essere condito da sfide divertenti e momenti di leggerezza. Ad ogni modo, almeno per il momento, non vi è ancora una certezza in merito alla questione. Mediaset è blindatissima, tuttavia, pare che il nome di Lorella Cuccarini la stia facendo da padrone.

Tale occasione potrebbe essere davvero molto importante per la presentatrice. In questo modo, infatti, potrebbe tornare al timone di una trasmissione tutta sua e non rimanere solo nella schiera delle figure secondarie, così come è stato per Amici. Inoltre, Lorella avrebbe anche il compito di ricevere il testimone da parte di Barbara D’Urso, che da anni occupa quella fascia pomeridiana. Dunque, non ci resta che attendere per scoprire quali decisioni verranno prese.