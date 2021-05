Come sappiamo, Le Iene non si fermano davanti a nulla e, infatti, non lo faranno nemmeno se si dovessero trovare di fronte all’italiano più seguito sui social. Khaby Lame, nello specifico, è stato vittima di uno scherzo del programma televisivo che va in onda in prima serata su Italia 1.

Nella puntata di stasera, martedì 25 maggio 2021 che inizierà alle ore 21:15, Khaby ha dovuto subire un duro scherzo che è stato ideato dall’inviato Sebastian Gazzarrini. La star di TikTok, infatti, è stato preso di mira dalla “Iena” in questione che lo ha messo a dura prova. Ecco qual è stato lo scherzo che è stato fatto a Khaby Lame dalle Iene, le anticipazioni e come ha reagito la web star.

Khaby Lame ospite de Le Iene nella puntata del 25 maggio per commentare lo scherzo

Khaby Lame sarà ospite nella puntata di stasera de Le Iene per commentare lo scherzo che gli è stato fatto da un inviato del programma. L’ideatore dello scherzo non si è di certo trattenuto e ha cercato di mettere in seria difficoltà la vittima in questione.

Il punto debole della star dei social, per chi non lo sapesse, è l’inglese. Una debolezza che Le Iene hanno deciso di sfruttare a loro favore per mettere a dura prova la sensibilità del giovane torinese. Nello specifico, gli è stato fatto credere che doveva seguire un corso di lingua per migliorare la sua conoscenza, ma la finta figlia del professore ha scattato una foto assai compromettente ed è pronta a pubblicarla.

Da qui partirà l’inizio della fine: a seguito di questi scatti, infatti, la notorietà del giovane verrà messa a rischio perché potrebbe essere minata da queste immagini dannose per la sua vita ormai divenuta pubblica visto che ha più di 60 milioni di follower tra i vari social. Per evitare tutto questo gli verranno fatti anche ricatti e proposte hot.

Come reagirà Khaby Lame a tutto questo? Riuscirà a mantenere la calma e il sangue freddo, oppure perderà le staffe? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’appuntamento di stasera martedì 25 maggio 2021 in prima serata, alle ore 21:15, su Italia 1.