La quinta stagione de Il Paradiso delle signore sta per volgere al termine. In queste ore, però, dai profili social degli attori della soap opera stanno trapelando delle informazioni molto interessanti inerenti la sesta stagione. Tra di loro, la più esplicita è stata Mariavittoria Cozzella, che interpreta il ruolo di Dora.

Nello specifico, la protagonista ha fatto qualche allusione inaspettata sul futuro della venere nella prossima edizione del Paradiso. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato e, soprattutto, quali sono i colpi di scena che dovremmo aspettarci.

Spoiler sulla sesta stagione del Paradiso delle signore

Nelle recenti Instagram Stories di Mariavittoria Cozzella sono trapelate delle interessanti informazioni in merito alla stagione numero 6 del Paradiso delle signore. L’attrice, che interpreta il ruolo della venere Dora Vianello, ha risposto alle domande di alcuni fan. Nel farlo, ha raccontato anche qualche situazione che potrebbe verificarsi nella soap opera di Rai 1. In particolar modo, gli spoiler fatti riguardano il futuro sentimentale della dama.

Dora è sempre stata una ragazza piuttosto sfortunata. Nella stagione ancora in corso, infatti, si è innamorata di un giovane che, in seguito, si è rivelato essere un seminarista. Ad ogni modo, dalla prossima stagione le cose potrebbero drasticamente cambiare per lei. Nel commentare l’arrivo di un’ipotetica nuova fiamma, infatti, l’attrice ha detto: “Potrebbe trovare l’amore, chissà, me lo auguro“.

I colpi di scena della quinta stagione

Questa confessione ha, immediatamente, riempito di gioia e di entusiasmo il cuore di tutti i fan. In molti si augurano di vedere la giovane Dora finalmente felice accanto ad un nuovo compagno. Ebbene, tutto questo potrebbe accadere nella sesta stagione del Paradiso delle signore. Per quanto riguarda la stagione ancora in corso, invece, le ultime puntate riservano dei colpi di scena inaspettati.

Innanzitutto, assisteremo ad un finale inatteso per Marta e Vittorio. La dama sta per lasciare Milano per trasferirsi a New York, ma un incontro inaspettato con il marito potrebbe cambiare le cose. Il matrimonio tra Maria e Rocco potrebbe essere messo in discussione dal padre della fanciulla e da Giuseppe. Per quanto riguarda Pietro Genuardi, alias Armando, quest’ultimo verrà spiazzato da una sorpresa. Non ci resta che attendere, dunque, per sapere come si concluderà questa fortunata stagione.