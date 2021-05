In queste ore, l’azienda Mediaset ha reso nota una notizia molto bella per i fan di Pintus. Il comico, infatti, pare che molto presto tornerà nuovamente su Italia 1 per condurre un programma tutto suo. A seguito dell’enorme successo ottenuto con LOL – Chi ride è fuori, il protagonista sembra sia tornato ufficialmente alla ribalta.

Al momento, non ci sono troppe informazioni in merito alla struttura del format. La cosa certa è che si chiamerà Pintus @ Club. Stando a quanto emerso in merito al titolo, non è difficile immaginare che il programma possa essere molto simile a quelli già condotti precedentemente. Vediamo tutto quello che è trapelato.

La carriera di Pintus

Angelo Pintus, classe ’75, è un conduttore comico, imitatore e cabarettista nato a Trieste. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto nell’anno 2000 quando si unì con Max Vitale per dare luogo al duo comico Angelo&Max. Da quel momento in poi, il protagonista è stato ospite in diversi programmi televisivi in cui ha sempre dato dimostrazione delle sue qualità di intrattenitore.

Note sono, ad esempio, le ospitate al Maurizio Costanzo Show e Stasera mi butto. Successivamente, poi, i due si separarono e Pintus inseguì la strada di comico in solitaria. In quel periodo ha cominciato a cimentarsi in ruoli a teatro, al cinema e in televisione. Sta di fatto che il suo massimo momento di successo si è avuto quando partecipò a Colorado. Ad ogni modo, nell’ultimo periodo, il giovane è tornato alla ribalta nel programma LOL – Chi ride è fuori.

I dettagli di Pintus @ Club

La mini serie, in onda su Amazon Prime Video, è riuscita a riscuotere un enorme successo. Uno degli ultimi programmi in cui Angelo ha presenziato come protagonista è stato Before Pintus. A quanto pare, dopo queste ultime attività, il comico si cimenterà in un nuovo programma, che prende il nome di Pintus @ Club. Esso verrà trasmesso su Italia 1 in seconda serata. Al momento, però, non si conosce ancora la data di uscita ufficiale.

Allo stesso tempo, non sono trapelate neppure informazioni specifiche in merito alle caratteristiche del format. Ad ogni modo, il fatto che il nome sia molto simile ai precedenti programmi del protagonista, pare che gli standard della trasmissione siano pressappoco gli stessi del passato. I precedenti format, infatti, si chiamavano Pintus @ Forum ne, che andò in onda nel 2014, Pintus @ Arena nel 2016 e Pintus @ Ostia Antica nel 2018).