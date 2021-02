Il Cantante Mascherato 2021, ecco la maschera che ha vinto questa edizione

Si è da poco conclusa la quinta puntata, nonché la finale, di questa edizione de Il Cantante Mascherato. Molti sono stati i colpi di scena: già a partire ad inizio puntata, infatti, la maschera dell’orsetto ha svelato la propria identità. Lo show condotto da Milly Carlucci è continuato e i 3 partecipanti restanti si sono esibiti, duettando con gli ospiti Anna Tatangelo, Red Canzian, Rita e Pavone e Cristina D’avena. Sì, gli ospiti erano quattro e, infatti, ha potuto fare la sua performance anche la maschera che ha perso lo spareggio ad inizio diretta. Ma chi ha vinto l’edizione 2021 de Il Cantante Mascherato? Scopriamolo insieme!

Chi ha vinto Il Cantante Mascherato 2021?

La maschera del Pappagallo ha vinto Il Cantante Mascherato 2021. Dietro il travestimento si nascondeva Red Canzian, nome indovinato da tutti e 5 i giudici che, per la prima volta, si sono trovati tutti d’accordo.

Grazie per averci seguito anche durante questa coloratissima e incredibile seconda edizione

Le altre due maschere che hanno completato il podio sono state quella della Farfalla che è arrivata seconda e quella del Lupo che si è aggiudicata il terzo posto e quindi il gradino più basso del basamento. Dietro quest’ultimo travestimento si nascondeva Max Giusti, personaggio indovinato da ben tre giurati: Caterina Balivo, Costantino Della Gherardesca e Patty Pravo.

Una grande maschera con una grande personalità⚡️

Avevate indovinato chi si nascondesse sotto #icmLUPO🐺?

Avevate indovinato chi si nascondesse sotto #icmLUPO🐺?

Il volto della maschera che si è conquistata la “medaglia d’argento”, ovvero quella della Farfalla, era quello di Mietta; nome indovinato da 3 giurati su 5 e gli stessi di prima: la Balivo, Patty Pravo e Della Gherardesca.

Anche questa volta (quasi) tutte le ipotesi erano sbagliate!🔥

🥈🥈 #icmFARFALLA🦋 si classifica seconda 🥈🥈

Anche questa volta (quasi) tutte le ipotesi erano sbagliate!

🥈🥈 #icmFARFALLA🦋 si classifica seconda 🥈🥈

Segnaliamo che molti telespettatori da casa avevano dato per scontato che dietro questo travestimento si nascondesse Anna Tatangelo, soprattutto dopo che la cantante ha duettato con il Lupo. Quando la maschera è stata chiamata sul palco per esibirsi, infatti, c’è stato un imprevisto: la concorrente si stava ancora mettendo le ali. Come mai non era mascherata e si era “svestita”? Ma certo: perché la Tatangelo era tra gli ospiti della serata e non poteva di certo presentarsi travestita da farfalla! E invece no: la supposizione è stata sbagliata perché a cantare dietro la maschera della farfalla c’era Mietta.

Come e dove vedere la replica de Il Cantante Mascherato

Come e dove vedere la replica de Il Cantante Mascherato