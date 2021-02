Il Cantante Mascherato, puntata finale 26 febbraio: eliminato l’orsetto, chi è

La quinta puntata de Il Cantante Mascherato nella diretta del 26 febbraio 2021, ha ripreso da dove era terminata la messa in onda precedente, ovvero con la sfida finale tra il ‘l’Orsetto’ e la ‘Farfalla’. Sì, l’identità di uno dei due doveva essere svelata nella quarta messa in onda, ma siccome Milly Carlucci ha sforato con i tempi televisivi non ha fatto in tempo a rivelare al pubblico il volto di uno dei due travestimenti.

Il Cantante Mascherato, l’orsetto eliminato: chi c’era dietro la maschera?

La maschera dell’Orsetto ha perso lo spareggio contro la Farfalla nella puntata finale de Il Cantante Mascherato e ha dovuto svelare la propria identità: dietro la maschera dell’Orsetto c’era Simone Montedoro. Ben due giudici, questa volta, hanno indovinato che dietro la maschera c’era proprio l’attore romano: Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca, infatti, hanno fatto il suo nome e lo hanno confermato in fase di spareggio. Gli altri 3 giurati, invece, avevano detto che dietro il travestimento si nascondeva Antonio Cassano, secondo Patty Pravo, Paolo Belli per Francesco Facchinetti e Riccardo Fogli per Flavio Insinna.

Dopo questa partenza bomba della puntata finale del talent show condotto da Milly Carlucci, la puntata va avanti: chi vincerà l’edizione 2021 de Il Cantante Mascherato? Continuate a seguirci e lo scoprirete!