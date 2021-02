Una vita, anticipazioni 28 febbraio-5 marzo: Susana e Armando si sposano

In Una vita ci attendono molte sorprese. Nel corso delle puntate in onda da domenica 28 febbraio a venerdì 5 marzo, Susana accetterà di seguire Armando in Francia solo a patto che lui la sposi. Per l’occasione giungerà ad Acacias un nuovo personaggio, Maite, la nipote dell’ex diplomatico. Novità anche per Marcia, la quale si sentirà male dopo aver visto Felipe e Genoveva in intimità.

Una vita, spoiler: Marcia sorprende Felipe e Genoveva in atteggiamenti intimi

Nel corso delle prossime puntate di Una vita, Genoveva e Felipe inizieranno una relazione. Marcia invece, sarà sempre più convinta del fatto che Santiago non sia chi dice di essere e per questo deciderà di chiedere aiuto a Felipe. Quando arriverà nell’appartamento dell’avvocato, la Sampaio sorprenderà Felipe e Genoveva in atteggiamenti intimi. Marcia sconvolta, fuggirà e avrà una crisi respiratoria per le vie di Acacias.

Una vita, trame al 5 marzo: Marcia vuole lasciarsi morire

Dando uno sguardo alle nuove trame di Una vita, Marcia verrà soccorsa da Fabiana, Servante e Cesareo che la porteranno alla pensione. La brasiliana non dirà loro di avere l’inalatore che potrebbe calmare la crisi e sembrerà quindi che Marcia voglia lasciarsi morire. Sarà Santiago a trovare il medicinale e a salvare la vita alla moglie. Genoveva intanto, farà pressioni su Felipe affinché ufficializzi la loro relazione, ma l’avvocato prenderà tempo. Alvarez Hermozo infatti, sarà ancora innamorato di Marcia e la avvicinerà per la strada. La Sampaio, ricordando la scena a cui ha assistito, sarà fredda con Felipe.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Una vita, anticipazioni: Armando e Susana decidono di sposarsi, l’arrivo di Maite

In Una vita, vedremo che Ursula sarà sempre più fuori di senno, tanto da essere convinta che Cayetana sia ancora viva. Susana invece, sarà pronta a partire per Genova ma verrà fermata da Armando. L’uomo le chiederà di seguirlo in Francia e l’ex sarta accetterà ad una condizione: prima dovranno sposarsi. In occasione del matrimonio, giungerà ad Acacias la nipote di Armando, Maite. Si tratta di una pittrice che si farà notare per il suo modo di vestire e le sue abitudini non convenzionali. I residenti saranno molto incuriositi dalla nuova arrivata e, dando uno sguardo alle prossime puntate, il nuovo personaggio sarà destinato a far parlare molto di sé ancora per molto tempo.

Potrebbe interessarti: Una vita, anticipazioni Spagna: Genoveva è incinta