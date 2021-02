Ascolti TV 18 febbraio 2021, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, giovedì 18 febbraio 2021? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Che Dio ci aiuti 6 (Rai 1), Robin Hood – L’origine della leggenda (Rai 2), Lui e’ peggio di me (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Animali fantastici e dove trovarli (Canale 5), La pupa e il secchione e viceversa (Italia 1) e Dritto e rovescio (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri.

Ascolti tv di ieri 18 febbraio, prima serata

Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ascolti tv per la prima serata:

Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 6 ha conquistato 5.516.000 spettatori pari al 22.9% di share.

ha conquistato 5.516.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale 5 Animali fantastici e dove trovarli ha raccolto davanti al video 1.286.000 spettatori pari al 6.5% di share.

ha raccolto davanti al video 1.286.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Rai2 Gods of Egypt ha interessato 819.000 spettatori pari al 3.7% di share.

ha interessato 819.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha intrattenuto 1.436.000 spettatori con il 7.5%.

ha intrattenuto 1.436.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3 la seconda puntata di Lui è Peggio di me ha raccolto davanti al video 975.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%.

ha raccolto davanti al video 975.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.166.000 spettatori con il 6.1% di share.

totalizza un a.m. di 1.166.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.086.000 spettatori con uno share del 5.7%.

ha registrato 1.086.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su Tv8 Granada-Napoli di Europa League segna 1.256.000 spettatori con il 4.7%.

di Europa League segna 1.256.000 spettatori con il 4.7%. Sul Nove Un Amore a Cinque Stelle ha raccolto 510 .000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti tv: Access Prime Time

L’access prime time è la fascia oraria che intercorre tra la fine del telegiornale e l’inizio della prima serata. In questa fascia vi sono principalmente programmi come Striscia la Notizia, I soliti ignoti, Paperissima Sprint, Guess My Age ma anche programmi del calibro di CSI. Vediamo ora lo share dei programmi televisivi di ieri: