Paranormal Activity 7 sarà un reboot: ecco la data di uscita e chi è il regista

Paranormal Activity 7 si farà e non sarà un sequel degli altri film, ma un reboot. Il settimo film del fortunato e avvincete franchise horror non sarà un seguito delle sei pellicole precedenti, bensì una nuova versione che abbandona la continuità e il racconto antecedente, per ricreare dall’inizio i personaggi e la sequenza della storia, con la totale o parziale riscrittura degli eventi avvenuti nella saga originaria. Una notizia che ha spiazzato gli amanti di questo film e che amano l’horror, ma che al contempo li rende curiosi di scoprire come sarà il reboot. Ma quando esce il settimo film di Paranormal Activity?

Paranormal Activity 7: data di uscita e nome del regista

La data di uscita del settimo film di Paranormal Activity sarà il 4 marzo 2022. Come viene riportato anche sul sito ‘comingsonn.it’, però, non si è conoscenza della trama dell’horror, ma tramite ‘The Hollywood Reporter’ siamo venuti a conoscenza che non verrà abbandonata la formula del found footage. Ma le novità su questo film sugli eventi paranormali non sono finite qua! Infatti, ce ne sarebbe una terza.

A scrivere il copione di Paranormal Activity 7 sarebbe dovuto essere Christopher Landon, sceneggiatore già dei film 2, 3 e 4 e dello spin-off “Il Segnato”. A dire ciò era stato Jason Blum, il produttore del franchise, qualche tempo fa. Le cose, però, sembrano essere cambiate: il regista del settimo film di Paranormal Activity sarà William Ubank, che è stato già alla direzione del Thriller/horror Underwater con Kristen Stewart, cui compito sarà quello di reinventare questo settimo film.

I produttori, invece, saranno il sopracitato Jason Blum e Oren Peli. Quest’ultimo, per completezza di informazione, ha diretto e scritto il copione del primo Paranomarl Activity e ha prodotto la seconda, la terza e la quarta pellicola dello stesso film, per poi produrre anche “Il Segnato”. Insomma: gli ingredienti di base per un Paranormal Activity spaventoso e teso ci sono tutti. Non ci resta che aspettare di avere maggiore informazioni a riguardo e, infine, di attendere l’uscita del film prevista per il 4 marzo 2022.