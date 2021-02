Verissimo, tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 13 febbraio 2021

La registrazione della nuova puntata di Verissimo si sta avvicinando e, infatti, sul profilo social del talk show condotto da Silvia Toffanin stanno iniziando a farsi spazio le prime indiscrezioni. Nella puntata di sabato 13 febbraio 2021 di Verissimo, in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque, ci saranno, presumibilmente, dai 5 ai 7 ospiti. La curiosità su quali saranno gli invitati in studio nella prossima puntata del salotto del sabato pomeriggio cresce e noi, possiamo cominciare a scoprirli uno dopo l’altro step by step.

Verissimo, tutti gli ospiti della puntata del 13 febbraio 2021

Francesca Sofia Novello ospite a Verissimo

Francesca Sofia Novello sarà ospite a Verissimo e si racconterà nel salotto del sabato pomeriggio di Canale Cinque. L’attuale compagna di Valentino Rossi, infatti, parlerà a cuore aperto delle sue passioni, della moda e racconterà come è stato il primo incontro con il pilota di Moto GP, ripercorrendo alcuni momenti dell’amore da favola che sta vivendo con il motociclista quasi 42enne (Vale compirà gli anni il prossimo 16 febbraio) di Urbino e di sedici anni più grande di lei.

Melissa Satta ospite a Verissimo

Nella puntata di sabato 13 febbraio 2021 ci sarà come ospite di Verissimo Melissa Satta. Una dolcissima mamma, una modella ambita e una grande sportiva. Siamo abituati, infatti, a vederla sui propri profili Social fare degli esercizi per mantenersi sempre in forma. La ex velina e ed ex moglie di Kevin Prince Boateng, calciatore che attualmente milita in Serie B al Monza, si racconterà nel salotto di Silvia Toffanin, parlando anche della recente rottura che c’è stata tra lei e l’ex giocatore del Milan.

Elena Santarelli ospite a Verissimo

Una puntata che attualmente sembra essere totalmente femminile: Elena Santarelli sarà ospite a Verissimo. La ex modella di latina si racconterà nel talk show condotto da Silvia Toffanin e percorrerà insieme alla conduttrice i suoi esordi in tv, il momento in cui si è unita sentimentalmente all’ex calciatore Bernardo Corradi, dal quale ha avuto due figli: Giacomo nel 2009 e Greta Lucia nel 2016. Uno spazio verrà dedicato proprio ai dei due piccoli che ha avuto con il marito e in particolar modo al primo genito che, proprio in questi giorni ha fatto la sua ultima terapia e i vari controlli hanno dimostrato che il bambino ha vinto la battaglia contro un tumore maligno al cervello.

Francesco Sarcina ospite a Verissimo

Dopo aver letto una sfilza di invitate tutte al femminile, vi informiamo che ci sarà la presenza maschile di Francesco Sarcina come ospite di Verissimo. Il front man della band ‘Le Vibrazioni’ si racconterà nel talk show condotto da Silvia Toffanin e, oltre a parlare del libro che uscirà il prossimo 16 febbraio, toccherà argomenti profondi e che gli hanno segnato il corso della sia della vita artistica che privata. Nel salotto del sabato pomeriggio di Canale Cinque, Sarcina confesserà alla Toffanin di aver abusato di sostanze stupefacenti, un tunnel senza uscita in cui si è ritrovato, ma dal quale anche grazie all’amico e collega J-Ax è riuscito a uscirne, e delle violenza quotidiane che accadevano nel quartiere di Milano in cui viveva ed è cresciuto. Parlerà, inoltre, anche del matrimonio finito con la ex moglie Clizia Incorvaia.

Jo Squillo ospite a Verissimo

Jo Squillo sarà ospite nella puntata di Verissimo di sabato 13 febbraio 2021. La cantautrice e conduttrice televisiva si racconterà nel salotto condotto da Silvia Toffanin, ripercorrendo i momenti della sua lunga carriera fatta di grandi successi: dalla musica alla carriera nel mondo della moda. Ai microfoni del talk show si è definita come “disobbediente alle aspettative” e “ribelle”, anche nella musica.