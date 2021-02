Matano via da La Vita in Diretta? Ecco chi potrebbe essere il nuovo conduttore

La Vita in Diretta verso nuovi conduttori? La stagione televisiva 2020 – 2021 non è ancora terminata, ma si starebbe già pensando alla prossima. Tanto che già da ora si vocifera di Alberto Matano “sfrattato” dal programma di Rai 1. Ma cosa dicono nel dettaglio le voci su un possibile nuovo conduttore?

La Vita in Diretta da Alberto Matano a Francesco Giorgino?

La notizia di un potenziale passaggio di testimone tra Alberto Matano e Francesco Giorgino è stata anticipata da “Oggi”. Stando a quanto pubblicato dal settimanale, non è escluso possa essere il giornalista di Andria il sostituto di Matano.

Secondo quanto scritto dal giornalista Alberto Dandolo, a Saxa Rubra, lì dove vi sono gli studi de La Vita in Diretta (e non solo), “si sussurra che il noto mezzobusto” di cinquantatré anni “sognerebbe un programma del daytime per la prossima stagione“.

Tanto che “dopo aver rifiutato a settembre scorso la guida di Uno Mattina”, si legge anche sul magazine di gossip e tv, il diretto interessato “avrebbe messo nel suo mirino un titolo più forte: La Vita in diretta, ora condotta con successo da Alberto Matano”.

“Solo voci di corridoio?” è la domanda, almeno all’apparenza legittima, con cui viene fatta terminare la news – anticipazione fornita da Dandolo. “Ah saperlo” è dunque la tradizionale e ironica risposta dell’irriverente penna, che non di rado si occupa di tv.

Matano via da La Vita in Diretta?

Del resto, di recente Giorgino si è già ritrovato, per esigenze di palinsesto, a sostituire Matano e La Vita in Diretta. Il conduttore del Tg1 è stato alla guida degli speciali politici dedicati alla crisi di governo, in qualche occasione togliendo spazio proprio al programma di cronaca ed intrattenimento di Rai 1.

Se così fosse, però, il rischio sembra dietro l’angolo. Non certo per Giorgino, affermato professionista in Rai, quanto piuttosto perché la sostituzione ipotetica di Matano a La Vita in Diretta potrebbe portare la trasmissione ad un calo di ascolti, dopo che quest’anno si è peraltro riusciti in più occasioni a dare del filo da torcere a Pomeriggio 5.

Matano, ricordiamo, si è guadagnato sul campo la conduzione in solitaria, dopo che nella precedente stagione tv era stato protagonista della lite mediatica con Lorella Cuccarini, nel frattempo passata ad Amici di Maria De Filippi come insegnante di canto. La ballerina è andata altrove ed ora a “ballare” è il posto di Matano? Vedremo.